الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للتحقيق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 17 كانون الأول (بترا) - مثل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد، للتحقيق في سجن المكسوبية بالقدس الغربية المحتلة.
وقال محامي الشيخ صبري، حمزة قطينة في بيان له : إن الشيخ صبري يخضع للتحقيق بتهمة "التحريض" على إسرائيل وما يزال التحقيق متواصل معه منذ 4 ساعات في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية.
وكان الاحتلال اقتحم منزل الشيخ صبري في الثالث من الشهر الحالي، ووضع أمر هدم للشقة التي يسكن فيها في القدس المحتلة ولكامل العمارة التي يسكنها قرابة 100 مواطن مقدسي.
--(بترا)
م . ف/ ن ح
17/12/2023 16:12:24
MENAFN17122023000117011021ID1107611167
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.