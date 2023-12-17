الاحتلال يستدعي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للتحقيق

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 17 كانون الأول (بترا) - مثل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأحد، للتحقيق في سجن المكسوبية بالقدس الغربية المحتلة.

وقال محامي الشيخ صبري، حمزة قطينة في بيان له : إن الشيخ صبري يخضع للتحقيق بتهمة "التحريض" على إسرائيل وما يزال التحقيق متواصل معه منذ 4 ساعات في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية.

وكان الاحتلال اقتحم منزل الشيخ صبري في الثالث من الشهر الحالي، ووضع أمر هدم للشقة التي يسكن فيها في القدس المحتلة ولكامل العمارة التي يسكنها قرابة 100 مواطن مقدسي.

--(بترا)

م . ف/ ن ح

17/12/2023 16:12:24