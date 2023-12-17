المتقاعدين العسكريين تتفقد عددا من المواقع التي تشرف على حمايتها بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد إسماعيل الشوبكي عددا من المواقع التي تتولى المؤسسة تأمين الأمن والحماية لها في محافظة العقبة.

واكد الشوبكي في الزيارات التي رافقه فيها مدير الإدارة والموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات و على مدار أيام الأربعاء والخميس والسبت الماضية، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد بالمتقاعدين العسكريين، من خلال التوجيهات المستمرة للحكومة وللمؤسسة، لتحسين ظروفهم المعيشية والسعي لتوفير فرص عمل لهم ولأبنائهم.

وبحث الشوبكي مع مدراء الشركات والمؤسسات التي زراها وهي شركات العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والعقبة لإدارة المرافق ومياه العقبة ومفوضية مدينة العقبة وجمرك محطة الركاب، سبل التعاون فيما بينهما فيما يخص الأمن والحماية والعمل على تعزيز التشاركية، والتأكيد على القيام بالواجبات المناطة بموظفي الأمن في مواقع عملهم.

وأبدى مدراء المؤسسات إعجابهم بالمستوى المتميز لموظفي الأمن و الحماية والانضباطية العالية والحس الأمني الذي يتمتعون به، مشيدين بجهود المؤسسة الداعمة للمتقاعدين في إنحاء المملكة.

وعلى هامش الزيارات، تم تجديد اتفاقية الأمن والحماية بين المؤسسة وشركة مياه العقبة وقعها الشوبكي مندوبا عن المؤسسة بينما وقعها عن الشركة مديرها العام المهندس مالك الرواشدة.

وبموجب الاتفاقية تقوم المؤسسة بتقديم أعمال الأمن والحماية في جميع المواقع والمرافق التابعة لها.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية بهدف بحث ومتابعة القضايا التي تهم المتقاعدين في مواقع عملهم ولتلمس احتياجاتهم وتسهيل مهماتهم.

--(بترا)

م ه /ف ق

17/12/2023 16:09:59