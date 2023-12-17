Sunday, 17 December 2023 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المتقاعدين العسكريين تتفقد عددا من المواقع التي تشرف على حمايتها بالعقبة

12/17/2023 2:27:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد إسماعيل الشوبكي عددا من المواقع التي تتولى المؤسسة تأمين الأمن والحماية لها في محافظة العقبة.
واكد الشوبكي في الزيارات التي رافقه فيها مدير الإدارة والموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات و على مدار أيام الأربعاء والخميس والسبت الماضية، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد بالمتقاعدين العسكريين، من خلال التوجيهات المستمرة للحكومة وللمؤسسة، لتحسين ظروفهم المعيشية والسعي لتوفير فرص عمل لهم ولأبنائهم.
وبحث الشوبكي مع مدراء الشركات والمؤسسات التي زراها وهي شركات العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والعقبة لإدارة المرافق ومياه العقبة ومفوضية مدينة العقبة وجمرك محطة الركاب، سبل التعاون فيما بينهما فيما يخص الأمن والحماية والعمل على تعزيز التشاركية، والتأكيد على القيام بالواجبات المناطة بموظفي الأمن في مواقع عملهم.
وأبدى مدراء المؤسسات إعجابهم بالمستوى المتميز لموظفي الأمن و الحماية والانضباطية العالية والحس الأمني الذي يتمتعون به، مشيدين بجهود المؤسسة الداعمة للمتقاعدين في إنحاء المملكة.
وعلى هامش الزيارات، تم تجديد اتفاقية الأمن والحماية بين المؤسسة وشركة مياه العقبة وقعها الشوبكي مندوبا عن المؤسسة بينما وقعها عن الشركة مديرها العام المهندس مالك الرواشدة.
وبموجب الاتفاقية تقوم المؤسسة بتقديم أعمال الأمن والحماية في جميع المواقع والمرافق التابعة لها.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية بهدف بحث ومتابعة القضايا التي تهم المتقاعدين في مواقع عملهم ولتلمس احتياجاتهم وتسهيل مهماتهم.
--(بترا)
م ه /ف ق
17/12/2023 16:09:59

MENAFN17122023000117011021ID1107611165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث