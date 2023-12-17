المتقاعدين العسكريين تتفقد عددا من المواقع التي تشرف على حمايتها بالعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد إسماعيل الشوبكي عددا من المواقع التي تتولى المؤسسة تأمين الأمن والحماية لها في محافظة العقبة.
واكد الشوبكي في الزيارات التي رافقه فيها مدير الإدارة والموارد البشرية العميد المتقاعد الدكتور بسام المهيرات و على مدار أيام الأربعاء والخميس والسبت الماضية، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد بالمتقاعدين العسكريين، من خلال التوجيهات المستمرة للحكومة وللمؤسسة، لتحسين ظروفهم المعيشية والسعي لتوفير فرص عمل لهم ولأبنائهم.
وبحث الشوبكي مع مدراء الشركات والمؤسسات التي زراها وهي شركات العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والعقبة لإدارة المرافق ومياه العقبة ومفوضية مدينة العقبة وجمرك محطة الركاب، سبل التعاون فيما بينهما فيما يخص الأمن والحماية والعمل على تعزيز التشاركية، والتأكيد على القيام بالواجبات المناطة بموظفي الأمن في مواقع عملهم.
وأبدى مدراء المؤسسات إعجابهم بالمستوى المتميز لموظفي الأمن و الحماية والانضباطية العالية والحس الأمني الذي يتمتعون به، مشيدين بجهود المؤسسة الداعمة للمتقاعدين في إنحاء المملكة.
وعلى هامش الزيارات، تم تجديد اتفاقية الأمن والحماية بين المؤسسة وشركة مياه العقبة وقعها الشوبكي مندوبا عن المؤسسة بينما وقعها عن الشركة مديرها العام المهندس مالك الرواشدة.
وبموجب الاتفاقية تقوم المؤسسة بتقديم أعمال الأمن والحماية في جميع المواقع والمرافق التابعة لها.
وتأتي هذه الزيارات الميدانية بهدف بحث ومتابعة القضايا التي تهم المتقاعدين في مواقع عملهم ولتلمس احتياجاتهم وتسهيل مهماتهم.
--(بترا)
م ه /ف ق
17/12/2023 16:09:59
MENAFN17122023000117011021ID1107611165
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