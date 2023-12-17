مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا )- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامَّة لسنة 2023.

ويأتي مشروع النّظام لغايات تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامَّة من القيام بالمهام التَّنظيميَّة والرَّقابيَّة المنوطة بها، والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التَّشريعات النَّاظمة لعملها؛ بما يضمن الارتقاء بالأداء الحكومي وتحديث الخدمات والإدارة العامَّة وتطويرها.

كما يأتي مشروع النّظام بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظّم إجراءات العمل في الهيئة، ويُحدّد مهام الإدارات والوحدات فيها، ولتحديد ارتباط تلك الوحدات التنظيميَّة وأساليب الاتّصال والتَّنسيق فيما بينها.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الزّراعة لسنة 2023.

ويأتي مشروع النّظام المعدّل نظراً لصدور نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023، والذي تضمَّن بأن يكون في وزارة الزّراعة أمانة سرّ للمجلس تتألَّف من عدد من الموظَّفين، يسمّي الوزير من بينهم أمين سرّ المجلس، وبالتَّالي كان لا بدّ من استحداث وحدة تتولَّى المهام المرتبطة بأمانة سرّ المجلس.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنيَّة لسنة 2023؛ وذلك لغايات دمج بعض الوحدات الإداريَّة واستحداث وحدات تنظيميَّة جديدة متخصّصة، بما يسهم في تطوير الهيكل التَّنظيمي والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق غايات الصَّندوق وأهدافه.

ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام الشُّمول بتأمينات المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2023؛ وذلك لإتاحة المجال أمام إلغاء فوائد التَّقسيط على المنشآت المدينة أو تخفيضها بنسبة تقلّ عن 5 بالمئة؛ لغايات مساعدة المنشآت المتعثّرة في تسوية وسداد مديونيَّتها.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام ترخيص واعتماد الخدمات الماليَّة في هيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2023، ومشروع نظام معدّل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2023؛ وذلك لغايات تمكين الهيئة من تنفيذ التزاماتها فيما يتعلَّق بمشروع الرَّبط الإلكتروني ووضع آليَّة للتَّداول عن بُعد في السُّوق المالي.

--(بترا)

ع ق/ف م/رق

17/12/2023 16:10:16