مذكرة تفاهم لتعزيز التجار الإلكترونية في المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 17 كانون الأول (بترا)- وقعت غرفة تجارة المفرق، مع مؤسسة خط الستة للاستشارات والتسويق، مذكر تفاهم لتقديم خدمات مميزة للقطاعات التجارية في المحافظة.
وقال رئيس الغرفة الدكتور خيرو العرقان، إن الغرفة مستمرة بانفتاحها على جميع مؤسسات لخدمة القطاع التجاري في المحافظة، وفقا لمتطلبات المرحلة، لاسيما في مجال التجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات التي تخدم هذا القطاع المهم.
وثمن مدير عام المؤسسة أنور الحتة، دور الغرفة في إنجاز هذه المذكرة، التي ستكون ثمرة عمل مشترك بين الجانبين في سبيل تقديم الخدمات الإلكترونية للقطاع التجاري في محافظة المفرق، وضمن أحدث التقنيات في مجال المتاجر الإلكترونية وخدمة هذا القطاع.
وتضمنت المذكرة، التسويق التجاري للمعارض واستقطاب الزوار لها، وإنشاء المتاجر الإلكترونية، إضافة لتقديم خدمة الاشعارات بالرسائل النصية والواتساب بتقنية بايثون، ورفع وتصويب وإعادة هيكلة صفحة الغرفة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي، إلى جانب تدريب فريق عمل من محافظة المفرق حسب الحاجة وحسب حاجة الشركة وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة.
--(بترا)
ه ق/رق
17/12/2023 15:59:39
MENAFN17122023000117011021ID1107611162
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