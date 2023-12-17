مذكرة تفاهم لتعزيز التجار الإلكترونية في المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 17 كانون الأول (بترا)- وقعت غرفة تجارة المفرق، مع مؤسسة خط الستة للاستشارات والتسويق، مذكر تفاهم لتقديم خدمات مميزة للقطاعات التجارية في المحافظة.

وقال رئيس الغرفة الدكتور خيرو العرقان، إن الغرفة مستمرة بانفتاحها على جميع مؤسسات لخدمة القطاع التجاري في المحافظة، وفقا لمتطلبات المرحلة، لاسيما في مجال التجارة الإلكترونية وغيرها من المجالات التي تخدم هذا القطاع المهم.

وثمن مدير عام المؤسسة أنور الحتة، دور الغرفة في إنجاز هذه المذكرة، التي ستكون ثمرة عمل مشترك بين الجانبين في سبيل تقديم الخدمات الإلكترونية للقطاع التجاري في محافظة المفرق، وضمن أحدث التقنيات في مجال المتاجر الإلكترونية وخدمة هذا القطاع.

وتضمنت المذكرة، التسويق التجاري للمعارض واستقطاب الزوار لها، وإنشاء المتاجر الإلكترونية، إضافة لتقديم خدمة الاشعارات بالرسائل النصية والواتساب بتقنية بايثون، ورفع وتصويب وإعادة هيكلة صفحة الغرفة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي، إلى جانب تدريب فريق عمل من محافظة المفرق حسب الحاجة وحسب حاجة الشركة وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة.

--(بترا)

ه ق/رق

17/12/2023 15:59:39

