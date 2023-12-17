بحث الواقع التنموي والسياحي في منطقة الراجف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 17 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الأحد، مع وفد من منطقة الراجف، الواقع السياحي والتنموي.
وأكد البريزات خلال اللقاء، بحضور مفوض التنمية المتسدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، أن السلطة تضع منطقة الراجف ضمن أولوياتها لزيادة الاهتمام بالعملية التنموية فيها وإيجاد مشاريع وبرامج مناسبة تساهم في رفد الجانب التنموي والاقتصادي في المنطقة.
وأضاف البريزات أن منطقة الراجف تتمتع بمقومات سياحية كبيرة سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى استحداث مسارات سياحية جديدة في المنطقة، وإمكانية إيجاد مخيم سياحي في المنطقة، مؤكداً تقديم الدعم اللازم لتنظيم العملية التنموية في المنطقة.
من جانبه أشاد الوفد المكون من رئيس جمعية الراجف السياحية فيصل الرواجفة، ورئيس نادي الراجف فهد الرواجفة، ورئيس فرقة الراجف محمد الرواجفة، بجهود السلطة في تنظيم العملية السياحية في البترا بشكل عام والمحمية الأثرية بشكل خاص، إضافة إلى السعي الجاد في النهوض بالواقع السياحي والتنموي في تجمعات اللواء كافة.
--(بترا)
دط/رق
17/12/2023 15:44:23
MENAFN17122023000117011021ID1107611161
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