بحث الواقع التنموي والسياحي في منطقة الراجف

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 17 كانون الأول (بترا)- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الأحد، مع وفد من منطقة الراجف، الواقع السياحي والتنموي.

وأكد البريزات خلال اللقاء، بحضور مفوض التنمية المتسدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، أن السلطة تضع منطقة الراجف ضمن أولوياتها لزيادة الاهتمام بالعملية التنموية فيها وإيجاد مشاريع وبرامج مناسبة تساهم في رفد الجانب التنموي والاقتصادي في المنطقة.

وأضاف البريزات أن منطقة الراجف تتمتع بمقومات سياحية كبيرة سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى استحداث مسارات سياحية جديدة في المنطقة، وإمكانية إيجاد مخيم سياحي في المنطقة، مؤكداً تقديم الدعم اللازم لتنظيم العملية التنموية في المنطقة.

من جانبه أشاد الوفد المكون من رئيس جمعية الراجف السياحية فيصل الرواجفة، ورئيس نادي الراجف فهد الرواجفة، ورئيس فرقة الراجف محمد الرواجفة، بجهود السلطة في تنظيم العملية السياحية في البترا بشكل عام والمحمية الأثرية بشكل خاص، إضافة إلى السعي الجاد في النهوض بالواقع السياحي والتنموي في تجمعات اللواء كافة.

--(بترا)

دط/رق

17/12/2023 15:44:23