جلسة حوارية حول واقع القطاع التعاوني في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- التقى مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي اليوم الأحد، ضمن جلسة حوارية، عدداً من رؤساء الجمعيات التعاونية في العقبة؛ للوقوف على واقع القطاع التعاوني والتحديات التي تواجه التعاونيات في المحافظة.

وأشار الشلبي بحضور مدير تعاون العقبة أحمد الحويطات، إلى أهمية العمل التعاوني في تنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المؤسسة على إدامة التواصل والتنسيق مع لجان إدارة التعاونيات لتذليل أية صعوبات قد تواجهها؛ إنسجاماً مع دورها في إدارة وتمثيل القطاع التعاوني الأردني.

وقال إن الأردن سيستضيف العام المقبل المؤتمر الوزاري الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي، والذي يُعدُّ حدثاً دولياً هاماً، ومنصةً لتعزيز الشراكات بين الحكومات والتعاونيات، مشيراً إلى أن المؤتمر يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط منذ 44 عاماً، وتنظمه وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية بالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

من جهتهم، تحدث رؤساء لجان الإدارة عن التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية في العقبة، لافتين إلى قصص النجاح عدد من التعاونيات في مجالات عملها.

والتقى الشلبي، أعضاء لجنة ادارة جمعية الحسين الزراعية التعاونية، وتفقد مشروع المعصرة الذي تملكه الجمعية، كما اطلع على الأراضي الزراعية التي تقوم الجمعية بزراعتها بمختلف المحاصيل، وتوفر فرص عمل لما يزيد على 100 من أبناء المنطقة بشكل دائم وموسمي.

كما تفقد خلال زيارته لجمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لقرى حوض الديسة التعاونية، المحطة الزراعية التي تم منحها للجمعية من قبل وزارة الزراعة كفرصةٍ استثماريةٍ لمدة 25 عاماً بموجب اتفاقية بهذا الخصوص.

واطلع على مشروع بركة الأسماك في جمعية طويسة الخيرية، الذي ينفذه إئتلاف 3 جمعيات هي "الحسين الزراعية التعاونية، والمتقاعدين العسكريين لقرى حوض الديسة التعاونية، وطويسة الخيرية".

--(بترا)

رح/ ف م/ف ق

17/12/2023 15:40:41