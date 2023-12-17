Sunday, 17 December 2023 11:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسة حوارية حول واقع القطاع التعاوني في العقبة

12/17/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- التقى مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي اليوم الأحد، ضمن جلسة حوارية، عدداً من رؤساء الجمعيات التعاونية في العقبة؛ للوقوف على واقع القطاع التعاوني والتحديات التي تواجه التعاونيات في المحافظة.
وأشار الشلبي بحضور مدير تعاون العقبة أحمد الحويطات، إلى أهمية العمل التعاوني في تنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المؤسسة على إدامة التواصل والتنسيق مع لجان إدارة التعاونيات لتذليل أية صعوبات قد تواجهها؛ إنسجاماً مع دورها في إدارة وتمثيل القطاع التعاوني الأردني.
وقال إن الأردن سيستضيف العام المقبل المؤتمر الوزاري الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادي، والذي يُعدُّ حدثاً دولياً هاماً، ومنصةً لتعزيز الشراكات بين الحكومات والتعاونيات، مشيراً إلى أن المؤتمر يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط منذ 44 عاماً، وتنظمه وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية بالشراكة مع التحالف التعاوني الدولي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
من جهتهم، تحدث رؤساء لجان الإدارة عن التحديات والصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية في العقبة، لافتين إلى قصص النجاح عدد من التعاونيات في مجالات عملها.
والتقى الشلبي، أعضاء لجنة ادارة جمعية الحسين الزراعية التعاونية، وتفقد مشروع المعصرة الذي تملكه الجمعية، كما اطلع على الأراضي الزراعية التي تقوم الجمعية بزراعتها بمختلف المحاصيل، وتوفر فرص عمل لما يزيد على 100 من أبناء المنطقة بشكل دائم وموسمي.
كما تفقد خلال زيارته لجمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى لقرى حوض الديسة التعاونية، المحطة الزراعية التي تم منحها للجمعية من قبل وزارة الزراعة كفرصةٍ استثماريةٍ لمدة 25 عاماً بموجب اتفاقية بهذا الخصوص.
واطلع على مشروع بركة الأسماك في جمعية طويسة الخيرية، الذي ينفذه إئتلاف 3 جمعيات هي "الحسين الزراعية التعاونية، والمتقاعدين العسكريين لقرى حوض الديسة التعاونية، وطويسة الخيرية".
--(بترا)
رح/ ف م/ف ق
17/12/2023 15:40:41

MENAFN17122023000117011021ID1107611160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث