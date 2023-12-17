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الاحتلال يعزل الأسير البرغوثي ويرفض الإفصاح عن مكانه

12/17/2023 2:27:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 17 كانون الأول (بترا)- عزلت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، الأسير الفلسطيني، والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، ورفضت الإفصاح عن مكان عزله.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم الأحد، إن الاحتلال ادعى وجود البرغوثي في معتقل عزل "أيالون" بالرملة بعد نقله من معتقل عوفر منذ ما يزيد على أسبوع، ليتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل "ريمونيم".
وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البرغوثي المعتقل منذ عام 2002، وهو أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات و40 عاما.
من جهة أخرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى، بأن أسيرات سجن الدامون الإسرائيلي، لا سيما من اعتقلن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها يوميا منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ونقلت الهيئة على لسان محاميتها، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 وغزة، بحق الأسيرات، وجميعهن تعرضن للتعذيب والتنكيل منذ لحظة الاعتقال حتى دخول السجن، سواء بالضرب والشتم، أو التفتيش إلى جانب العزل والحرمان من أبسط الحقوق.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
17/12/2023 15:33:13

MENAFN17122023000117011021ID1107611159

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