الاحتلال يعزل الأسير البرغوثي ويرفض الإفصاح عن مكانه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 17 كانون الأول (بترا)- عزلت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، الأسير الفلسطيني، والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، ورفضت الإفصاح عن مكان عزله.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم الأحد، إن الاحتلال ادعى وجود البرغوثي في معتقل عزل "أيالون" بالرملة بعد نقله من معتقل عوفر منذ ما يزيد على أسبوع، ليتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل "ريمونيم".
وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البرغوثي المعتقل منذ عام 2002، وهو أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات و40 عاما.
من جهة أخرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى، بأن أسيرات سجن الدامون الإسرائيلي، لا سيما من اعتقلن من قطاع غزة، يواجهن ظروفا صعبة للغاية، ويخضعن لعقوبات مشددة تزداد وتيرتها يوميا منذ 7 تشرين الأول الماضي.
ونقلت الهيئة على لسان محاميتها، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 وغزة، بحق الأسيرات، وجميعهن تعرضن للتعذيب والتنكيل منذ لحظة الاعتقال حتى دخول السجن، سواء بالضرب والشتم، أو التفتيش إلى جانب العزل والحرمان من أبسط الحقوق.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
17/12/2023 15:33:13
MENAFN17122023000117011021ID1107611159
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