صندوق الائتمان العسكري يطلق تمويلات جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- أطلق صندوق الائتمان العسكري، اليوم الأحد، تمويلات الخدمات والمنافع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بصيغة الإجارة الموصوفة بالذمة، وتشمل تمويل علاجي، وتمويل تعليمي، وتمويل فرحي.

وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة، "إن اطلاق هذه المنتجات، يأتي في إطار مسؤوليتنا تجاه تقديم تجربة مصرفية تتناسب مع أساليب حياة المستفيدين واحتياجاتهم المتنوعة من خلال متابعتنا الحثيثة للتغذية الراجعة من العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية".

ويوفر التمويل العلاجي، تقسيط جميع الخدمات العلاجية والعمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية، أما التمويل الفرحي فيستطيع المستفيد من خلاله تمويل تكاليف صالات الأفراح والقاعات في الفنادق، كما يمكن التمويل التعليمي، تقسيط الرسوم الدراسية للمدارس والكليات والجامعات الحكومية والخاصة.

ويتيح التمويل، تقسيط الخدمات للمستفيد نفسه أو أقاربه من الدرجة الأولى وعلى فترة سداد تصل إلى 3 سنوات وبعائد إجارة منافس وبدون كفيل وبشروط ميسرة.

ويسعى الصندوق إلى مواكبة التحديث المستمر وتطوير المنتجات والخدمات بما يخدم المستفيدين وتطلعاتهم.

--(بترا)

ل م/رق

17/12/2023 14:58:23