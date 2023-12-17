الاحتلال يعتقل 4540 فلسطينيا بالضفة والقدس منذ طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 17 كانون ألاول (بترا)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية، بحسب بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني.

وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظات: الخليل، بيت لحم، نابلس، رام الله، وطولكرم التي شهدت عدوانا كبيراً، ورافق ذلك استشهاد 5 شبان، إلى جانب عمليات الاعتقال وعمليات التخريب الواسعة التي طالت مخيم نور شمس، وتحديدا البنية التحتية. وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بلغت نحو 4540 بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة لليوم الـ 72، والتي استهدفت الفئات كافة وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

--(بترا)

م ف/ف ق

17/12/2023 14:54:11