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إطلاق منصة التطوير المهني والتدريب الإلكترونية في المجلس التمريضي

12/17/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- أطلق المجلس التمريضي الأردني منصته الإلكترونية الجديدة، المخصصة لتطوير المهني المستمر وتدريب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، حيث تم اعتماد هذه المنصة بواسطة اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر، بهدف تعزيز المعرفة العلمية والعملية لدى الممرضين والممرضات.
وقال أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، اليوم الأحد في بيان للمجلس، إن إطلاق المنصة يأتي بدعم منظمة الصحة العالمية، مبينا أن إطلاق المنصة يأتي أيضا تنفيذا لرؤية ورسالة المجلس، وذلك من خلال مواكبته للتطورات التكنولوجية.
واشار إلى أن المنصة تتضمن مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة في جميع مجالات التمريض، مثل الصحة النفسية والصحة الإنجابية، إضافة إلى التخصصات الأخرى ضمن إطار علمي وعملي.
ولفت إلى أن المجلس يُطبق المعايير العالمية في مجال التدريب التمريضي التخصص، وهو معتمد من المركز الأميركي التمريضي للاعتماد والاشهاد ANCC، حيث يعد إطلاق هذه المنصة خطوة حيوية نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية وتطوير الممارسات المهنية للكوادر الصحية في المملكة.
وبين أن المجلس يعكس التزامه بتقديم فرص تعلم مستدامة ومستمرة للمهنيين في ميدان التمريض، والمشاركة في البرامج، حيث يمكن زيارة المنصة عبر الرابط:
--(بترا)
ع د/رق
17/12/2023 14:50:11

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