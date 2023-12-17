ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وازدواجية تطبيق المعايير الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- هبة العسعس- نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ندوة تفاعلية حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وازدواجية تطبيق المعايير الدولية، انطلاقاً من واجبه في نصرة الحق، وحماية النظام الحقوقي الإقليمي والعالمي.

وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، إن عقد هذه الندوة يأتي استشعاراً وإدراكاً من المركز بحجم الخطر الداهم على منظومة حقوق الإنسان، بسبب العدوان الوحشي على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي خلف كارثة إنسانية صادمة.

وأشارت إلى أنه وبعد مرور 78 عاماً على التعهّد بالتضامن الدوليّ لحماية الأمن والسّلم الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ألزمت انتهاكات إسرائيل العالم بأسره على مناقشة المسلّمات، وليس في سبيل الخرق أو المخالفة للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الدوليّ الإنسانيّ، بل تسير إسرائيل بالبشريّة نحو العودة القسريّة للعصر الحجريّ حقوقيّاً أو ما هو أبعد من هذا، وفق أجندةٍ مدروسةٍ، وممارساتٍ ممنهجة.

وأوضحت الحاج حسن، أنه في عالم اليوم، أصبحت ازدواجية المعايير في القضايا الحقوقيّة حقيقةً ثابتة، أجمعت عليها الفطرة الإنسانيّة السلمية، والضمائر الصادقة، لمتتبّعي مشهد الأحداث الدموية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني، هو أول من أشار لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، حيث قال جلالته في مؤتمر السلام المُنعقد في القاهرة بتاريخ 21 تشرين الأول الماضي "إنّ حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة ... انتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدوليّ الإنسانيّ، إنها جريمة حرب".

من جهتها، عرضت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، التاريخ الأساسي والفلسفة الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تحدثت عن نشأته، وأهدافه، ومضامينه، مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل خلاصة التجربة الحقوقية باعتبارها أول توافق دولي على الحد الأدنى من المعايير المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته.

وأوضحت أبو دلبوح، أن هذه المناسبة الحقوقية، تأتي هذا العام في ظل العدوان الغاشم الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين، مؤكدة ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وإبادة جماعية بشكل ينتهك الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من ناحيته، تحدث رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان محمد النسور، عن دور المكتب حيال ما يجري في فلسطين، حيث أوضح أن مكتب المفوضية الموجود في فلسطين يقوم منذ عشرات السنين بصياغة تقارير حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين ورصد الانتهاكات الإسرائيلية فيها، وتقدم كل عام للمفوض السامي وللجمعية العامة للأمم المتحدة وللمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.

وأشار النسور إلى أنه تم طرد موظفي مكتب فلسطين من قبل الاحتلال منذ عام 2020، وتم استضافتهم بالأردن منذ ذلك الوقت لحين إيجاد تفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، مبينا أن ذلك أدى إلى تأثر عمل المفوضية في فلسطين وإعداد تقاريرها، لعدم وجود خبراء على الأراضي الفلسطينية.

وتحدث عن التحديات المعاصرة لمنظومة حقوق الإنسان، عضو مجلس الأمناء الدكتور محمد الطراونة، وعن الواقع والانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي، المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك، فيما تحدث عن دور المرصد العربي لحقوق الإنسان في كشف المعايير المزدوجة في تطبيق معايير حقوق الإنسان، عضو مجلس أمناء المرصد الوزيرة السابقة ياسرة غوشة.

--(بترا)

ه ع/ف ق

17/12/2023 14:47:32