فيلم أردني يفوز بالجائزة الذهبية في المهرجان الدولي البيئي بتونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- فاز الفيلم الأردني "بحالي بلشت"، بالجائزة الأولى الذهبية في المهرجان الدولي للسينما البيئية بدورته الخامسة في تونس، والفيلم من تأليف وبطولة أمل جميل مدانات واخراج المخرج اللبناني إيلي النمري.

وشارك في فعاليات المهرجان الذي اختتمت فعالياته اخيرا في مدينة قابس التونسية، 35 فيلماً وثائقياً، اختارتها لجنة تحكيم مؤلفة من 10 متخصصين، ترأستها الفنانة وحيدة الدريدي من بين 153 فيلماً تقدمت للمشاركة بالمهرجان من عدة دول عربية وأوروبية، وناقشت الافلام المعروضة التحديات البيئية التي تواجه العالم، وكيفية استخدام السينما كوسيلة للتوعية والتغيير الاجتماعي وتعميق الوعي حول القضايا البيئية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وقالت مؤلفة وبطلة الفيلم، أمل مدانات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردينة (يترا)، إن الفيلم يعكس تجربة شخصية بدأت بها، في التعامل مع قضايا البيئة والمحافظة عليها، انطلاقاً من البيت والشارع والمدينة.

وأضافت: "هدفت إلى ايصال رسالة بأهمية المحافظة على نظافة البيئة، وأن على كل شخص البدء بنفسه، حتى تظل مدننا نظيفة وجميلة، كون السلوكيات التي ينتهجها البعض، تركت في نفسي غصة وحزن، فقرت أخذ زمام المبادرة، وتجربة تعميمها في المنطقة المحيطة بي، ونجاحها حفزني لتسجيلها في فيلم وثائقي، ايماناً بدور الفن في خدمة المجتمع وطرح قضايا الناس وايجاد الحلول لها".

- - (بترا)

م خ/ف ق

17/12/2023 14:42:43