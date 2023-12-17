فيلم أردني يفوز بالجائزة الذهبية في المهرجان الدولي البيئي بتونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- فاز الفيلم الأردني "بحالي بلشت"، بالجائزة الأولى الذهبية في المهرجان الدولي للسينما البيئية بدورته الخامسة في تونس، والفيلم من تأليف وبطولة أمل جميل مدانات واخراج المخرج اللبناني إيلي النمري.
وشارك في فعاليات المهرجان الذي اختتمت فعالياته اخيرا في مدينة قابس التونسية، 35 فيلماً وثائقياً، اختارتها لجنة تحكيم مؤلفة من 10 متخصصين، ترأستها الفنانة وحيدة الدريدي من بين 153 فيلماً تقدمت للمشاركة بالمهرجان من عدة دول عربية وأوروبية، وناقشت الافلام المعروضة التحديات البيئية التي تواجه العالم، وكيفية استخدام السينما كوسيلة للتوعية والتغيير الاجتماعي وتعميق الوعي حول القضايا البيئية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وقالت مؤلفة وبطلة الفيلم، أمل مدانات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردينة (يترا)، إن الفيلم يعكس تجربة شخصية بدأت بها، في التعامل مع قضايا البيئة والمحافظة عليها، انطلاقاً من البيت والشارع والمدينة.
وأضافت: "هدفت إلى ايصال رسالة بأهمية المحافظة على نظافة البيئة، وأن على كل شخص البدء بنفسه، حتى تظل مدننا نظيفة وجميلة، كون السلوكيات التي ينتهجها البعض، تركت في نفسي غصة وحزن، فقرت أخذ زمام المبادرة، وتجربة تعميمها في المنطقة المحيطة بي، ونجاحها حفزني لتسجيلها في فيلم وثائقي، ايماناً بدور الفن في خدمة المجتمع وطرح قضايا الناس وايجاد الحلول لها".
- - (بترا)
م خ/ف ق
17/12/2023 14:42:43
MENAFN17122023000117011021ID1107611152
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