الأعلى للسكان يدعو لوضع سياسات فعّالة للتعامل مع الهجرة الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- قال المجلس الأعلى للسكان، إن من التحديات التي يواجهها ملف الهجرة في الأردن، تعدّد الجهات التي تتعامل معه، الأمر الذي يُشكّل عائقاً أمام وضع سياسات فعّالة للتعامل مع ظاهرة الهجرة الدولية وحوكمتها.

جاء ذلك، في بيان صادر عن المجلس اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف غدا الموافق 18 كانون الأول، وهو يوم مخصص للاعتراف بأهمية مساهمات المهاجرين، مع تسليط الضوء بصورة خاصة على التحديات التي يواجهونها وتمهيد الطريق لاستقطاب المهاجرين في البلدان المستضيفة لهم، وضمان حقوقهم المشروعة في العيش بسلام في جميع أنحاء العالم، والعمل بالمواثيق والمعاهدات والتوصيات الدولية.

ودعا المجلس، إلى تفصيل الشراكة بين جميع الجهات فيما يخص ملف المهاجرين كل حسب اختصاصه، وإيجاد جهة تكون معنية بعملية إدارة وحوكمة الهجرة بكل جوانبها تتولى التنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالهجرة.

وبيّن أن التحويلات المالية التي يقوم بها المهاجرون، تشكّل جزءاً مهماً سواء للدول المُرسلة أو المُستقبلة للمهاجرين، ما يستدعي ضرورة إيجاد آلية لضبط الحوالات المالية إلى الخارج والتي تقوم بها العمالة الوافدة.

وبيّن المجلس، أن عدد سكان الأردن، حتى نهاية عام 2023 ، 11.5 مليون نسمة (ثلثهم على الأقل لا يحملون الجنسية الأردنية)، و 6 ملايين من العدد الحالي للسكان حصلت في آخر 19 سنة.

وأشارت بيانات التعدادات السكانية، أن نسـبة غيـر الأردنيين المقيمين في الأردن قــد ارتفعــت مــن 4.2 بالمئة مــن إجــمالي السـكان عـام 1979 إلى 7.7 بالمئة مــن إجــمالي السـكان في عـام 2004، وإلى 30.6 بالمئة مــن إجــمالي السـكان في عـام 2015 .

وبهذا الصدد، أكّد المجلس أن اللاجئين أضافوا على الأردن أعباء ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية ومعلوماتية وأمنية، ومن أبرز التحديات التي يواجهها الأردن بسبب اللجوء، الضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية والخدمات العامة والقطاع السكني والنمو الاقتصادي والتجارة والصادرات والسياحة والاستثمارات، ما ادى إلى زيادة العجز في الموازنة والدين العام، إلى جانب الضغط على الخدمات التعليمية والصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الفرعية في المناطق الريفية المضيفة للاجئين السوريين.

كما أدى تسرب أعداد كبيرة من السوريين سواء من اللاجئين أو السوريين المقيمين الذين لم يتم تسجيلهم كلاجئين إلى سوق العمل الأردني إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي خلق تحدياً جديداً أمام الباحثين عن عمل من الأردنيين.

وأضاف المجلس أن سوق العمل الأردني يضم أعداداً كبيرة من العمال المهاجرين أيضا، ما يُشكّل ضغوطاً على فرص العمل المتوافرة والتي تتصف بمحدوديتها، حيث بلغ عدد العمال غير الأردنيين المسجلين حسب تصاريح العمل الممنوحة من وزارة العمل ما يقارب 352 ألف عامل عام 2022، ولا زال العمال المصريون يشكلون الجزء الأكبر من هؤلاء العمال، ويعمل الأردن على حماية حقوق المهاجرين أفرادا وجماعات، حيث تم وضع التشريعات التي تضمن حقوقهم.

ومن هنا يضع المجلس موضوع الهجرة ضمن المواضيع الهامة، فالهجرة الخارجية الوافدة واحدة من العناصر المباشرة التي تسبب تغيراً سريعاً في المشهد الديموغرافي في حجم السكان وتركيبهم وتوزيعهم، إلى جانب العناصر المباشرة الأخرى وهي الإنجاب والوفاة والهجرة الداخلية.

ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030) التي أعدها وأطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أشار البيان إلى أن معدل الهجرة الجارية الإجمالية في الأردن بلغ 4.1 بالمئة سنوياً.

وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11 بالمئة، كما بيّن مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63 بالمئة من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26 بالمئة من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.

وتشير بيانات وزارة الخارجية نهاية عام 2021 إلى أن عدد المهاجرين الأردنيين في الخارج بلغ ما يقارب 925 ألف مهاجر ومهاجرة، ووفق البيانات فإن عدد الأردنيين المقيمين في دول الخليج بلغ ما نسبته 81.7 بالمئة من مجموع الأردنيين المقيمين في الخارج، تلاها الأردنيين المقيمين في الدول غير العربية بنسبة بلغت 15.2 بالمئة، ثم الأردنيين المقيمين في باقي الدول العربية بنسبة مقدارها 3.1 بالمئة.

وفي هذا السياق، أكّد المجلس أنه لا يمكن التقليل من الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الأردنيين الذين يعملون في الخارج وتحويلاتهم المالية، فقد ارتفعت التحويلات المالية من 9.1 مليون دينار أردني عام 1965 إلى حوالي 2.203 مليار دينار أردني عام 2022، ويمكن لهذه التحويلات أن تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الحقيقي والتنمية.

وبناء عليه، وضعت الاستراتيجية الوطنية للسكان، هدفاً لموضوع الهجرة واللجوء، والذي تمحور في التوظيف الأمثل للهجرة واللجوء وكانت له أهداف فرعية، من أبرزها: تعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والأردنيين المستضعفين المتأثرين بالأزمات، والتوظيف الأمثل للمهاجرين والعمالة الوافدة، والحدّ من الهجرة الخارجية وهجرة الأدمغة والكفاءات.

وأوصى المجلس بجمع وتحليل واستخدام بيانات ومعلومات موثوقة ومحدثة تتضمن التركيب السكاني والحركات عبر الحدود وأعداد المغتربين، وتوفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بسياسات الهجرة، ودعم مؤسسات البحــوث الــدول لجمــع البيانــات عــن تدفقــات المهاجرين الدوليين ومحـركات الهجـرة، بالتعـاون مــع المنظمات الدوليــة والمنظمات غـيـر الحكوميــة، إلى جانب زيـادة التعـاون والحــوار بـيـن الــدول المُرسلة والــدول المُستقبلة للمهاجريـن مـن أجـل تعظيـم فوائـد الهجـرة، والحـدّ مـن المخاطر مـن خلال احترام وحماية حقــوق الإنسان الخاصــة بهــم.

--(بترا)

وز/أ م/ف ق

17/12/2023 14:40:47