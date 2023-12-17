مشتركة نيابية تواصل مناقشة معدل حق الحصول على المعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- واصلت اللجنة المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" النيابية، الاستماع لملاحظات الجهات المختصة فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور، وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة العدل، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة، ونائب محافظ البنك المركزي، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، ومفوضية المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومدير الشؤون القانونية في وزارة الثقافة، بالإضافة إلى عدد من المعنيين.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنبيات، حسب بيان صحفي، إن اللجنة ستواصل الاستماع للملاحظات والاقتراحات حول مواد مشروع القانون، مضيفا أن هذا القانون يُعد المفتاح لجميع التعديلات القانونية بحق الحصول على المعلومة لحقوق الإنسان.

وأشار الذنيبات إلى أن "المشتركة النيابية" ستواصل مناقشة مواد مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قانون حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جهتهم، أكد النواب الحضور، أحمد الخلايلة، وبسام الفايز، وعمر النبر، ومحمد الهلالات، ورمزي العجارمة، وهايل عياش، وسليمان أبو يحيى، وإسماعيل المشاقبة، ضرورة الإفصاح الاستباقي للمعلومة من الوزارات، ووضع آلية موحدة بجميع الوزارات لفهرسة وتنظيم المعلومات التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية، بالإضافة إلى تصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا، حسب التشريعات النافذة بنشر المعلومات، فضلا عن تسهيل الحصول على المعلومة.

من جانبها، قالت نمروقة إن النشر الاستباقي يُعتبر من أهم مبادئ حق الحصول على المعلومة، مؤكدة أن القانون يحقق الاقتراب والتناغم مع المعايير الدولية.

وأوضحت أن إحدى مواد مشروع القانون يُلزم بأن يكون هنالك ضابط ارتباط لتوفير المعلومة في الوزارات، فيما الوزارة مطالبة في حال رصدت أكثر من طلب للمواطنين حول نفس الموضوع، أن تنشر المعلومة على موقعها الرسمي.

إلى ذلك، أشاد الحضور بمشروع القانون، كونه يحقق من نقلة نوعية وإعطاء حق للمراقبين والصحفيين بالحصول على المعلومة في بعض مواد القانون.

--(بترا)

م خ/رق

17/12/2023 14:38:29