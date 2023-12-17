فلسطين النيابية تلتقي ائتلاف الجمعيات المقدسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، إن الأردنيين جميعا وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمرون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي تمر بمراحل خطيرة.
وجدد، خلال استقبال اللجنة اليوم الأحد، ائتلاف الجمعيات المقدسية، رفض "فلسطين النيابية" لكُل الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس المحتلة، وبحق المقدسيين، مشيدا بصمود المقدسيين في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع، حسب بيان صحفي، أن اللجنة تُجدد رفضها للمجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور، محمد أبو صعليك، وتمام الرياطي، ومحمد الهلالات، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودروها في المحافظة على المقدسات من عبث جيش الاحتلال والمستوطنين.
وأشاروا إلى دور الهئية الخيرية الهاشمية في تقديم كل الدعم للأشقاء في غزة.
من ناحيته، أشاد ائتلاف الجمعيات المقدسية، بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، ودور الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتقديم المساعدات للأهل في غزة.
إلى ذلك، دانت اللجنة والجمعيات المقدسية، استيلاء السلطات الإسرائيلية على أراض في منطقة سلوان.
--(بترا)
م خ/رق
17/12/2023 14:44:33
MENAFN17122023000117011021ID1107611149
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