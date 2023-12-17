Sunday, 17 December 2023 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فلسطين النيابية تلتقي ائتلاف الجمعيات المقدسية

12/17/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، إن الأردنيين جميعا وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمرون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي تمر بمراحل خطيرة.
وجدد، خلال استقبال اللجنة اليوم الأحد، ائتلاف الجمعيات المقدسية، رفض "فلسطين النيابية" لكُل الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس المحتلة، وبحق المقدسيين، مشيدا بصمود المقدسيين في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع، حسب بيان صحفي، أن اللجنة تُجدد رفضها للمجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور، محمد أبو صعليك، وتمام الرياطي، ومحمد الهلالات، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودروها في المحافظة على المقدسات من عبث جيش الاحتلال والمستوطنين.
وأشاروا إلى دور الهئية الخيرية الهاشمية في تقديم كل الدعم للأشقاء في غزة.
من ناحيته، أشاد ائتلاف الجمعيات المقدسية، بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، ودور الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتقديم المساعدات للأهل في غزة.
إلى ذلك، دانت اللجنة والجمعيات المقدسية، استيلاء السلطات الإسرائيلية على أراض في منطقة سلوان.
--(بترا)
م خ/رق
17/12/2023 14:44:33

MENAFN17122023000117011021ID1107611149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث