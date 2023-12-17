فلسطين النيابية تلتقي ائتلاف الجمعيات المقدسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، فراس العجارمة، إن الأردنيين جميعا وعلى رأسهم جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمرون في الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي تمر بمراحل خطيرة.

وجدد، خلال استقبال اللجنة اليوم الأحد، ائتلاف الجمعيات المقدسية، رفض "فلسطين النيابية" لكُل الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في القدس المحتلة، وبحق المقدسيين، مشيدا بصمود المقدسيين في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع، حسب بيان صحفي، أن اللجنة تُجدد رفضها للمجازر الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة النواب الحضور، محمد أبو صعليك، وتمام الرياطي، ومحمد الهلالات، أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ودروها في المحافظة على المقدسات من عبث جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأشاروا إلى دور الهئية الخيرية الهاشمية في تقديم كل الدعم للأشقاء في غزة.

من ناحيته، أشاد ائتلاف الجمعيات المقدسية، بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية، ودور الوصاية الهاشمية في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتقديم المساعدات للأهل في غزة.

إلى ذلك، دانت اللجنة والجمعيات المقدسية، استيلاء السلطات الإسرائيلية على أراض في منطقة سلوان.

--(بترا)

م خ/رق

17/12/2023 14:44:33