مالية الأعيان تلتقي وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- التقت اللجنة المالية المصغرة، المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين سهير العلي، اليوم الأحد، وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021.

وتحدثت العين العلي حول أهمية مناقشة جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021، لافتة إلى أن اللجنة حريصة على استكمال النقاش البناء والتنسيق المستمر في دعم عمل ديوان المحاسبة الهادف لتطوير عمله الهادف للوصول إلى عملية تدقيق الأداء.

من جانبه، تحدث الوزير العسعس، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم شبلي، عن أهمية الاجتماع للاطلاع على التقرير والتأكيد على دور ديوان المحاسبة من الناحية الرقابية وأن الوزارة تدعم عمل ونجاح ديوان المحاسبة في شفافية الرقابة المالية.

من جهته، أشار الدكتور الحمادين، بحضور مدير الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير التقارير في رئاسة الوزراء محمد ضمره، إلى أهمية النقاش مع اللجنة المالية لمعالجة الملاحظات الواردة بالتقرير.

وأوصت اللجنة المالية المصغرة، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وديوان المحاسبة، تقوم برفع تقريرها إليها حول معالجة التوصيات المقدمة، وعليه سيتم استكمال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021.

--(بترا)

م ش/رق

17/12/2023 14:27:57