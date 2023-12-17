مالية الأعيان تلتقي وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- التقت اللجنة المالية المصغرة، المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين سهير العلي، اليوم الأحد، وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، وذلك لاستكمال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021.
وتحدثت العين العلي حول أهمية مناقشة جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021، لافتة إلى أن اللجنة حريصة على استكمال النقاش البناء والتنسيق المستمر في دعم عمل ديوان المحاسبة الهادف لتطوير عمله الهادف للوصول إلى عملية تدقيق الأداء.
من جانبه، تحدث الوزير العسعس، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عبدالحكيم شبلي، عن أهمية الاجتماع للاطلاع على التقرير والتأكيد على دور ديوان المحاسبة من الناحية الرقابية وأن الوزارة تدعم عمل ونجاح ديوان المحاسبة في شفافية الرقابة المالية.
من جهته، أشار الدكتور الحمادين، بحضور مدير الموازنة العامة مجدي الشريقي، ومدير التقارير في رئاسة الوزراء محمد ضمره، إلى أهمية النقاش مع اللجنة المالية لمعالجة الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأوصت اللجنة المالية المصغرة، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية وديوان المحاسبة، تقوم برفع تقريرها إليها حول معالجة التوصيات المقدمة، وعليه سيتم استكمال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021.
--(بترا)
م ش/رق
17/12/2023 14:27:57
MENAFN17122023000117011021ID1107611148
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