الملك يتوجه إلى الكويت لتقديم العزاء بوفاة الشيخ نواف الصباح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة، لتقديم العزاء بوفاة أمير دولة الكويت الراحل المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

كما يرافق جلالة الملك وفد رسمي يضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

--(بترا)

ف ق

17/12/2023 14:37:17