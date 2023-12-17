اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 17 كانون الأول (بترا)- اختتمت مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، ملتقى الوعظ والإرشاد في لواء الأغوار الشمالية.

وقالت مديرية أوقاف الاغوار الشمالية في بيان، إن الملتقى الذي استمر 4 أيام اشتمل على محاضرات تطرقت للعديد من المسائل الفقهية والدينية والإدارية والقانونية، لتبادل الخبرات العملية والآراء العلمية بين المشاركين وزيادة المعرفة لديهم حول مختلف القضايا الشرعية والقانونية والإدارية.

وجرى في ختام الملتقى بحضور مدير أوقاف اللواء، خالد القضاة ومساعد مدير الوعظ والارشاد بوزارة الأوقاف الدكتور سلطان القرالة، تكريم الأئمة والوعاظ المشاركين في الملتقى تقديراً لجهودهم المبذولة ومشاركتهم في نشاطات الملتقى.

--(بترا)

أ غ /أ أ/رق

17/12/2023 14:23:53

