اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 17 كانون الأول (بترا)- اختتمت مديرية الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، ملتقى الوعظ والإرشاد في لواء الأغوار الشمالية.
وقالت مديرية أوقاف الاغوار الشمالية في بيان، إن الملتقى الذي استمر 4 أيام اشتمل على محاضرات تطرقت للعديد من المسائل الفقهية والدينية والإدارية والقانونية، لتبادل الخبرات العملية والآراء العلمية بين المشاركين وزيادة المعرفة لديهم حول مختلف القضايا الشرعية والقانونية والإدارية.
وجرى في ختام الملتقى بحضور مدير أوقاف اللواء، خالد القضاة ومساعد مدير الوعظ والارشاد بوزارة الأوقاف الدكتور سلطان القرالة، تكريم الأئمة والوعاظ المشاركين في الملتقى تقديراً لجهودهم المبذولة ومشاركتهم في نشاطات الملتقى.
--(بترا)
أ غ /أ أ/رق
17/12/2023 14:23:53
MENAFN17122023000117011021ID1107611146
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