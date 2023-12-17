اختتام مؤتمر أطر المؤهــلات وجامعات الجيل الرابع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الاول (بترا)- أوصى المؤتمر الدولي الخامس "أطر المؤهــلات وجامعات الجيل الرابع" الى إعداد مؤشرات قياس لتحول الجامعات العربية إلى جامعات الجيل الرابع.

ودعا المؤتمر، في بيان اليوم الأحد، والذي اختتمت أعماله في الأكاديمية العربية بالأسكندرية ونظمته جمعية إدارات ضمان الجودة باتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومركز ضمان الجودة والتطوير المستمر بجامعة مدينة السادات، الى تفعيل اعتماد البرامج الأكاديمية إقليميا من اتحاد الجامعات العربية، وفقا لدليل اعتماد البرامج الأكاديمية 2022 .

كما دعا الى إعداد قاعدة بيانات مصنفة طبقا للتخصصات المختلفة لمراجعة البرامج الأكاديمية المتقدمة للاعتماد والاستنارة بتجارب الدول العربية والعالمية في تطبيق أطر المؤهلات وتطبيق الإطار العربي للمؤهلات، وإعداد دراسة مقارنة بكل دولة عربية بين إطارها الوطني والإطار العربي.

وأكد المؤتمر دور نظم ضمان الجودة كإطار عمل لجامعات الجيل الرابع وتصميم برامج أكاديمية تقود سوق العمل العربي والدولي، والاهتمام بالتدويل وحراك أعضاء هيئة التدريس والطلاب بين الجامعات والاهتمام بإنتاج رائد أعمال يمتلك جدارات تقود سوق العمل وإدراج متطلبات تنمية الابداع والابتكار في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وتضمن المؤتمر في يوميه الأول ثلاث جلسات قدم الدكتور بكري سعيد خلال الجلسة الاولى ورقة بحثية حول نظم ضمان الجودة إطار عمل لجامعات الجيل الرابع كما قدم الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي ورقة بحثية حول إطار المؤهلات باتحاد الجامعات الإفريقية .

وفي الجلسة الثانية تم استعراض الإطار الوطني للمؤهلات ببعض الدول العربية حيث عرض الدكتور علاء عشماوي إطار المؤهلات الوطني بمصر فيما عرضت الدكتورة مخرية الحبسي الإطــــار الوطني بسلطنة عمـــان بينما عرض الدكتور وليد سلامة مستشار اتحاد الجامعات العربية في الجلسة الثالثة الإطار العربي للمؤهلات.

اما اليوم الثاني من المؤتمر فقد تضمن جلستين فقد عرض الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي الاولى خلال الجلسة الاولى التعريف بدليل اعتماد البرامج الأكاديمية الصادر عن اتحاد الجامعات العربية فيما عرض الدكتور ماجدة أبو الصفا تجربة الأكاديمية العسكرية المصرية في إرساء نظم ضمان الجودة .

وعرضت ماجدة ابو الصفا والدكتور ابراهيم الدنيد خلال الجلسة الثانية تصميم وتدويل البرامج الأكاديمية لمواكبة سوق العمل وقيادته.

وكان أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة افتتح المؤتمر بحضور رئيس الاكاديمية العربية بالأسكندرية الدكتور إسماعيل عبد الغفار والامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبد الرحيم الحنيطي ومديرة الأدارة في اتحاد الجامعات العربية لينا البيطار .

وقال الدكتور سلامة خلال المؤتمر الذي شارك في فعالياته عدد من الخبراء والمتخصصين من الجامعات العربية إن المؤتمر هدف الى تعزيز التوجه نحو تحويل جامعتنا العربية إلى جامعات الجيل الرابع وتطبيق أطر المؤهلات بما يكسب الخريجين الجدارت المؤهلة لقيادة سوق العمل.

واضاف ان تأهيل الخريجين لقيادة سوق العمل يأتي من خلال نظم ضمان الجودة إطار عمل لجامعات الجيل الرابع والإطار القومي للمؤهلات ببعض الدول والإطار القومي للمؤهلات وخريج يمتلك جدارات سوق العمل وتصميم وتدويل البرامج الأكاديمية لمواكبة سوق العمل وقيادته.

--(بترا)

س ص/ف ق

17/12/2023 13:54:32