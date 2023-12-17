فوز فريق النهضة على المستقبل ببطولة كرة السلة للكراسي المتحركة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- فاز فريق النهضة على فريق المستقبل في المواجهة التي احتضنتها صالة المرحوم يوسف الكرمي في مجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي، بمقر اللجنة بنتيجة 26-20.
ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية اليوم الأحد، رعى رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز مساء أمس السبت، مباراة ودية لكرة السلة للكراسي المتحركة جمعت بين فريقي النهضة والمستقبل، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة والذكرى الأولى لرحيل البرغوثي.
وجاءت المباراة تخليدا لذكرى المرحومة مها البرغوثي الأمين العام السابق للجنة، التي صادفت يوم 6-12 الحالي، وضمن مشاركات اللجنة بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صادف يوم 3 كانون الأول الحالي.
وتابع اللقاء كل من أمين سر نادي المستقبل ميسون حمارشة، ورئيس اللجنة الرياضية بالنادي ونائب رئيس نادي النهضة نصر القراملة، ومدير النشاط الرياضي محمد الزعبي، وعضو الهيئة الإدارية بالنادي، ومساعد رئيس النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبيةمحمد الحراسيس.
--(بترا)
س ح/أ م/ف ق
17/12/2023 13:48:36
MENAFN17122023000117011021ID1107611143
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