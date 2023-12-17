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فوز فريق النهضة على المستقبل ببطولة كرة السلة للكراسي المتحركة

12/17/2023 2:26:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- فاز فريق النهضة على فريق المستقبل في المواجهة التي احتضنتها صالة المرحوم يوسف الكرمي في مجمع الأمير رعد بن زيد الرياضي، بمقر اللجنة بنتيجة 26-20.
ووفقا لبيان اللجنة البارالمبية اليوم الأحد، رعى رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية الدكتور حسين أبو الرز مساء أمس السبت، مباراة ودية لكرة السلة للكراسي المتحركة جمعت بين فريقي النهضة والمستقبل، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة والذكرى الأولى لرحيل البرغوثي.
وجاءت المباراة تخليدا لذكرى المرحومة مها البرغوثي الأمين العام السابق للجنة، التي صادفت يوم 6-12 الحالي، وضمن مشاركات اللجنة بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي صادف يوم 3 كانون الأول الحالي.
وتابع اللقاء كل من أمين سر نادي المستقبل ميسون حمارشة، ورئيس اللجنة الرياضية بالنادي ونائب رئيس نادي النهضة نصر القراملة، ومدير النشاط الرياضي محمد الزعبي، وعضو الهيئة الإدارية بالنادي، ومساعد رئيس النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبيةمحمد الحراسيس.
--(بترا)
س ح/أ م/ف ق
17/12/2023 13:48:36

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