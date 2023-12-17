اعلان الفائزين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار العالمي 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)- اعلن صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس، بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة البريطانية، أسماء الفائزين المشاركين ببرنامج "زمالات القادة في الابتكار العالمي للعام 2024" الذي ينفذه للسنة الرابعة على التوالي.

وحضر فعاليات الإعلان عن الفائزين الذي رعاه الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، عدد من رؤساء الجامعات الأردنية اضافة الى ممثلي المؤسسات المشاركة.

ووأوضح بيان للمجلس اليوم الاحد، التحاق 8 فائزين في برنامج تدريبي يتنقل بين عدد من الدول يتيح لهم تحويل أفكارهم ورؤاهم ومشاريعهم إلى واقع حياتي ملموس قابل للتطبيق، الأمر الذي يعكس أهداف الصندوق في بناء قدرات البحث والإبداع في الأردن ويعزز الريادة التكنولوجية لدى أبنائه.

وأكد الرفاعي حرص المجلس من خلال الصندوق على تنفيذ برنامج يستكشف واقع الأعمال الريادية التكنولوجية، وأن يكون حلقة وصل بين رواد ورجال الأعمال والأكاديميين ويستفيد من البحث العلمي كقوة دافعة نحو النماء والازدهار.

وأضاف، أننا في المجلس والمراكز والصناديق التابعة نسعى إلى الاعتماد على الذات من خلال بناء القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية والعمل على تطويرها والتشبيك بين الباحثين والرياديين والمؤسسات الإنتاجية المحلية والدولية.

وقال الرفاعي، إن المجلس من خلال الصندوق بنى نواة للريادة التكنولوجية تتكون من 43 رياديا وباحثا وأكاديميا، داعيا الفائزين إلى أهمية الإفادة القصوى من البرنامج وفرص بناء علاقات مستدامة مع المجتمعات العلمية والإنتاجية من الدول المشاركة والاستفادة من خدمات المركز الرئيس للمشروعات التابع للأكاديمية.

وذكرت مديرة الصندوق ريما راس أن عدد المستفيدين من البرنامج للسنوات الثلاث الماضية بلغ 35 باحثا ورياديا وأكاديميا، وأن عدد المتقدمين للمشاركة في 2024 كان 19 باحثا وأكاديميا ورياديا، مشيرة إلى أن البرنامج سينفذ في 8 دول من ضمنها الأردن.

والفائزون هم، الدكتور أشرف طاهات من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والدكتورة سهى عبد الله المحيسن من كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية، والدكتور أنس الشيشاني من كلية الصيدلة في جامعة الزرقاء، والدكتور مؤيد سعيفان من كلية الآداب والعلوم والدكتورة دعاء أبو عرقوب من كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا، والدكتورة سارة ناصر الدين من كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية، والمهندس رائد مياس من المركز الأردني للتصميم والتطوير.

يذكر أن لجنة تقييم المتقدمين للبرنامج تشكلت من المهندس ليث القاسم رئيسا، وعضوية الدكتور وائل مصاروة والدكتورة عبلة البصول والمهندس محمد عبيدات.

--(بترا)

م ها/أ أ/ف ق

17/12/2023 13:44:19