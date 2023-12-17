اعلان الفائزين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار العالمي 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا)- اعلن صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس، بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للهندسة البريطانية، أسماء الفائزين المشاركين ببرنامج "زمالات القادة في الابتكار العالمي للعام 2024" الذي ينفذه للسنة الرابعة على التوالي.
وحضر فعاليات الإعلان عن الفائزين الذي رعاه الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، عدد من رؤساء الجامعات الأردنية اضافة الى ممثلي المؤسسات المشاركة.
ووأوضح بيان للمجلس اليوم الاحد، التحاق 8 فائزين في برنامج تدريبي يتنقل بين عدد من الدول يتيح لهم تحويل أفكارهم ورؤاهم ومشاريعهم إلى واقع حياتي ملموس قابل للتطبيق، الأمر الذي يعكس أهداف الصندوق في بناء قدرات البحث والإبداع في الأردن ويعزز الريادة التكنولوجية لدى أبنائه.
وأكد الرفاعي حرص المجلس من خلال الصندوق على تنفيذ برنامج يستكشف واقع الأعمال الريادية التكنولوجية، وأن يكون حلقة وصل بين رواد ورجال الأعمال والأكاديميين ويستفيد من البحث العلمي كقوة دافعة نحو النماء والازدهار.
وأضاف، أننا في المجلس والمراكز والصناديق التابعة نسعى إلى الاعتماد على الذات من خلال بناء القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية والعمل على تطويرها والتشبيك بين الباحثين والرياديين والمؤسسات الإنتاجية المحلية والدولية.
وقال الرفاعي، إن المجلس من خلال الصندوق بنى نواة للريادة التكنولوجية تتكون من 43 رياديا وباحثا وأكاديميا، داعيا الفائزين إلى أهمية الإفادة القصوى من البرنامج وفرص بناء علاقات مستدامة مع المجتمعات العلمية والإنتاجية من الدول المشاركة والاستفادة من خدمات المركز الرئيس للمشروعات التابع للأكاديمية.
وذكرت مديرة الصندوق ريما راس أن عدد المستفيدين من البرنامج للسنوات الثلاث الماضية بلغ 35 باحثا ورياديا وأكاديميا، وأن عدد المتقدمين للمشاركة في 2024 كان 19 باحثا وأكاديميا ورياديا، مشيرة إلى أن البرنامج سينفذ في 8 دول من ضمنها الأردن.
والفائزون هم، الدكتور أشرف طاهات من كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والدكتورة سهى عبد الله المحيسن من كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية، والدكتور أنس الشيشاني من كلية الصيدلة في جامعة الزرقاء، والدكتور مؤيد سعيفان من كلية الآداب والعلوم والدكتورة دعاء أبو عرقوب من كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا، والدكتورة سارة ناصر الدين من كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية، والمهندس رائد مياس من المركز الأردني للتصميم والتطوير.
يذكر أن لجنة تقييم المتقدمين للبرنامج تشكلت من المهندس ليث القاسم رئيسا، وعضوية الدكتور وائل مصاروة والدكتورة عبلة البصول والمهندس محمد عبيدات.
--(بترا)
م ها/أ أ/ف ق
17/12/2023 13:44:19
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