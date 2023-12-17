إطلاق دورة تدريبية متخصصة حول المشاريع الخضراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا)-أطلقت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين ووزارة الإدارة المحلية اليوم الأحد، تدريباً متخصصاً حول المشاريع الخضراء القائمة على الموارد المحلية، لـ 75 مهندساً من وزارة الإدارة المحلية والبلديات المحلية في محافظتي اربد والمفرق.

ويأتي هذا التدريب ضمن المرحلة الثانية من "مشروع العمالة المكثفة واللائقة في الأردن"، الممول من وزارة الخارجية الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون ، بهدف بناء القدرات التقنية لمهندسي القطاع العام حول مشاريع التغير المناخي القائمة على الموارد المحلية.

وحسب بيان صحفي من المنظمة، يهدف التدريب الذي يستمر 5 أيام، إلى بناء القدرات الفنية للمشاركين في تصميم وتخطيط وتنفيذ والتأكد من استمرارية عمل المشاريع الخضراء القائمة على الموارد المحلية، مع التركيز بشكل خاص على دمج النساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الأكثر هشاشة في الأردن، من خلال تدريبات عملية وتطبيق تفاعلي وتشاركي مبني على الأدلة، بما في ذلك زيارة ميدانية لمدة يوم واحد، لأحد مواقع المشروع التي نفذتها منظمة العمل الدولية.

ويركز التدريب الذي يتم تقديمه واعتماده من قبل نقابة المهندسين الأردنيين على تعزيز المهارات الفنية لإدارة المشاريع الخضراء القائمة على الموارد المحلية، حيث يتماشى مع الهدف الرئيس للمشروع المتمثل في إدارة مشاريع صديقة للبيئة من خلال استخدام الموارد المحلية التي تشمل الجوانب البشرية والمالية والمادية، كما ويعد هذا النهج جزءًا أساسياً من معالجة الفجوات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في المجتمعات الهشة.

ويهدف "مشروع العمالة المكثفة واللائقة في الأردن" المرحلة الثانية، إلى توفير فرص عمل خضراء للمجتمعات الهشة في البيئات الأردنية الحاضنة للاجئين السوريين في محافظتي اربد والمفرق، من خلال إيجاد فرص عمل خضراء فورية، والتدريب القائم على العمل، ودعم المشاريع الاقتصادية المنزلية الخضراء بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التكيف الوطنية.

وقالت مديرة المشروع في منظمة العمل الدولية المهندسة آية الكساسبة، إن المشروع يهدف إلى العمل على تعزيز الاقتصاد الأخضر ليصبح أكثر شمولاً ومرونة، من خلال توفير فرص عمل اقتصادية خضراء للجميع، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة الهشة في الأردن على الصمود، على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

من جانبها، قالت رئيسة مديرية إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية المهندسة رائدة عوران، إن هذه المبادرة تُمثل وسيلة لتجهيز مهندسي الوزارة والبلديات بالمعرفة والمهارات الأساسية للتنمية المستدامة، مع تعزيز التزامنا ببناء مجتمعات قوية ومستدامة من خلال ممارسات صديقة للبيئة.

وتسعى منظمة العمل الدولية من خلال "مشروع العمالة المكثفة واللائقة في الأردن" إلى تعزيز المهارات اللازمة للتكيف مع التغير المناخي باستخدام الموارد المحلية، والمساهمة في تطوير اقتصاد أخضر أكثر شمولاً، وخلق فرص عمل للمجتمعات الهشة في الأردن.

--(بترا)

ع ف/أ م/ف ق

17/12/2023 13:41:38