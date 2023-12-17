44 شهيدا بمجزرة إسرائيلية بجباليا ودير البلح واستمرار انقطاع الاتصالات بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 17 كانون الأول (بترا)- استشهد 44 فلسطينيا بمجزرة جديدة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل المدنيين في بلدتي جباليا شمالي قطاع غزة ودير البلح وسط القطاع، مع استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الرابع على التوالي.

وأكدت مصادر فلسطينية، انتشال طواقم الدفاع المدني والإسعاف 32 شهيدا، و90 جريحا على الأقل، جراء تدمير طائرات الاحتلال، اليوم الأحد، لمنزل عائلة في جباليا، وما زال العشرات تحت الأنقاض.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات، أغلبهم من النازحين.

واشارت المصادر الفلسطينية الى أن مدفعية الاحتلال أطلقت صباح اليوم، قذيفة لم تنفجر على ساحة مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، ما أدى لإصابة شابين على الأقل، كما قصفت زوارق الاحتلال عدة مناطق شمالي خانيونس وساحلها الغربي.

وقالت المصادر، إن طيران الاحتلال قصف ايضا مربعا سكنيا في محيط مسجد الدعوة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لارتقاء وإصابة عشرات الفلسطينيين، مؤكدة أن العشرات مازالوا تحت الركام لعدم تمكن الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

الى ذلك، قصف الاحتلال بالطائرات والمدفعية حيي الشجاعية والزيتون شرقي غزة.

من جهة اخرى، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال بطواقمها في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، في بيان، إن الاتصالات انقطعت بشكل كامل في قطاع غزة لليوم الرابع، حيث فقدت الجمعية الاتصال بطواقمها في القطاع، ما يشكل عبئا كبيرا على الطواقم إذ يتوجهون إلى أماكن القصف على الصوت والنظر، ولكن لا يوجد اتصالات بشكل كامل.

ووفقا لآخر إحصائية صادرة من وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 18800 شهيد، و51 ألف جريح 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

17/12/2023 13:30:07