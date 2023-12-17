الرئاسة الفلسطينية تطالب أميركا بتحمل مسؤولياتها حيال تطبيق حل الدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 17 كانون الأول (بترا) - دعا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تتحدى علنا الرئيس الأميركي ومواقفه التي اعلن عنها حول دعمه لحل الدولتين كأساس للعملية السياسية، خاصة أن القرار الإسرائيلي ما زال يرفض وقف إطلاق النار، وما زالت المجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية.

وقال أبو ردينة في بيان اليوم الاحد، إن استمرار هجوم بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، على السلطة الوطنية الفلسطينية وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة، تتزامن مع الحملة المسعورة التي تشنها وسائل اعلام غربية بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف، أن هذه التصريحات والحملة المشبوهة تأتي استكمالا للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وآخرها مجزرتا مخيم النصيرات وطولكرم اللتان أودتا بحياة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني.

-- (بترا)

م . ف/أ أ/ب ط

17/12/2023 13:10:13