البريد الأردني يتولى تقديم الخدمات البريدية الخاصة بوزارة العدل

MENAFN - Jordan News Agency)



عمَّان 17 كانون الأول (بترا)- قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة العدل خلود العبادي، إنَّ شركة البريد الأردني ستتولى تقديم الخدمات البريدية التي تتعلق بالوزارة والمحاكم والدوائر التَّابعة لها لنقل البريد وملفات القضايا، ضمن أعلى درجات الدِّقة والحيطة والسرعة والسِّرية.

وأضافت خلال توقيعها مندوبة عن وزير العدل اتفاقية تعاون مع شركة البريد الأردني، اليوم الأحد، أنَّه وبموجب هذه الاتفاقية سيتم من خلال الشركة توفير خدمة نقل جميع أنواع البريد، بما فيه ملفات القضايا وأي من البعائث البريدية الأخرى العائدة للوزارة والمحاكم والدوائر التابعة لها.

وأضافت أن شركة البريد هي من الشركات الوطنية الرائدة والتي لها السُّمعة والكفاءة ما يؤهلها لمثل هذه الخدمة الهامة والحساسة، وسيكون النقل ضمن أعلى معايير الجودة والدقة المطلوبة، وتوفير المتطلبات اللوجستية لهذه الخدمة من كوادر بشرية وسجلات وحقائب بريدية ووسائل النقل وأية مستلزمات أخرى.

وأكدت مدير عام الشركة هنادي الطِّيب اعتزازها بهذا التعاون، مضيفة أن شركة البريد الأردني ستقوم بتقديم هذه الخدمة لوزارة العدل ضمن أعلى معايير الجودة من حيث الأمان والسرية التامة والسرعة القصوى، وأن شركة البريد الأردني ستقوم بتخصيص ضباط ارتباط لهذه الغاية يقومون بعمليات استلام وتسليم البريد من خلال المواقع المتفق عليها وستوفر كل ما يلزم لذلك.

--(بترا)

ب ص/أ م / س س

17/12/2023 12:59:27