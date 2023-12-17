لقاء حواري في السلط حول الموقف الأردني من أحداث غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 17 كانون الأول (بترا)- نظمت جمعية تنمية الديمقراطية في محافظة البلقاء مساء أمس السبت، لقاء حواريا حول "الموقف الأردني من أحداث غزة".

وتحدث خلال اللقاء العين حسين هزاع المجالي، عن موقف الأردن من أحداث غزة والعدوان الصهيوني الغاشم، مؤكدا أن علاقة الأردن بفلسطين تختلف عن أي دولة أخرى، فالأردن يعتبر الرئة التي تتنفس منها فلسطين وما يحدث في غزة أو في الضفة ينعكس بشكل كبير على الأردن ليس فقط من ناحية اقتصادية، مشيرا إلى أن استعمار فلسطين هو خطر دائم على الأردن.

وقال إن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض قطعيًا، وذلك ليس لأننا لا نريد أن نستقبل إخواننا الفلسطينيين إنما من أجل الحفاظ على فلسطين، مشددا على أن موقف الأردن واضح وجلي ويدعو دائما إلى إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار المجالي، إلى أن إسرائيل لا تملك عمقا استراتيجيا أبدًا ولذلك عملت على تعزيز التكنولوجيا، لافتا إلى وجود عدد كبير من القتلى والجرحى في جيش الاحتلال، وأن السبب في ذلك هو عدم كفاءة الفرد.

وأضاف أنه إذا نجحت إسرائيل في مخططها على غزة فسينعكس باليوم التالي على الضفة الغربية، سواء بالتهجير أو بالأنظمة الأخرى، مؤكدًا أن نصر المقاومة هو أكبر رادع لهذه النهاية.

وقال أن حل الدولتين حاصل، إلا أنه ليس على المدى القصير، فالمدى القصير لإسرائيل إلا أن المتوسط والبعيد لفلسطين، لافتا إلى أن الحق الفلسطيني أصبح واضحا أمام الملأ ولا تستطيع أي جهة أن تنكر ذلك.

بدوره ، قال رئيس الجمعية نضال الدباس، إن صمود أبناء غزة أقوى من أسلحتهم المتطورة، فهذا الصمود ناتج عن عقيدة وإصرار بالحفاظ على حقوقهم وأرضهم.

وأضاف أن الموقف الأردني واضح وضوح الشمس لا يساوم ولا يحابي، ويحافظ على والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولا بد اليوم من أن نضع دفتر حساباتنا السياسية على الطاولة لنعرف دورنا القادم فيما يتعلق بعلاقاتنا وحلفائنا مصالحنا العليا.

وأشار إلى أن الأردن كان على مدى 100 عام قلعة الاعتدال والعقلانية والواقعية، ويتعلم من تجاربة القاسية ولا يكرر أخطاءه ، ويخرج من ازماته حين يحضر الحكماء ولا يترددون في تقديم النصائح المحافظة على مصالحنا العليا.

وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، وقوف الشعب الأردني مع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يبذل جهودا كبيرة على المستوى الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في فلسطين المحتلة وقطاع غزة.

--(بترا)

أع/أ م / س س

17/12/2023 12:32:59