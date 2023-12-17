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الضمان: رواتب المتقاعدين في البنوك الأربعاء المقبل

12/17/2023 2:26:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 كانون الأول (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لشهر كانون الأول الحالي، يوم الأربعاء المقبل.
وأفادت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الأحد، بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد، يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.
-- (بترا)
ع ف/أ م/ب ط
17/12/2023 12:32:45

MENAFN17122023000117011021ID1107611136

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