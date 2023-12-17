الضمان: رواتب المتقاعدين في البنوك الأربعاء المقبل

الضمان: رواتب المتقاعدين في البنوك الأربعاء المقبل
التاريخ
12/17/2023 2:26:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 17 كانون الأول (بترا) - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لشهر كانون الأول الحالي، يوم الأربعاء المقبل.
وأفادت المؤسسة في بيان صحفي، اليوم الأحد، بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد، يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.
-- (بترا)
ع ف/أ م/ب ط
17/12/2023 12:32:45
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