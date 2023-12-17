بحث التعاون بين اليرموك والمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 17 كانون الأول(بترا)- بحث عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور معتصم شطناوي مع أعضاء في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير العمل المشترك بما يحقق وجود بيئة تعليمية نموذجية تتلاءم واحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة.

وأكد الدكتور شطناوي خلال اللقاء، أن رعاية الطلبة ذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية لهم أولوية لدى اليرموك التي تؤمن بضرورة تمكين هذه الفئة من الطلبة من ممارسة حقهم في التعليم أسوة بالآخرين، وإزالة كافة العوائق من أمامهم.

وقال، إن اليرموك من أوائل الجامعات التي أوجدت قسما متخصصا برعاية الطلبة ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة، الذي يتولى متابعة الطلبة ذوي الإعاقة منذ بدء دراستهم في الجامعة وحتى تخرجهم، وتوفر الجامعة من خلاله مترجمي لغة الإشارة.

وأوضح شطناوي، أن الجامعة مستمرة في تعاونها مع المجلس لتنفيذ جميع الإجراءات الهادفة لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجامعة، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المجلس، لافتا الى العمل ما أمكن على نشر الطرق والأساليب الصحيحة للتعامل معهم عبر المناهج الدراسية ومن خلال الورش التدريبية.

من جهتهم، قال أعضاء الوفد الذي ضم المهندس معن البصول واسامة العجارمة واسعد شكور، إن المجلس مؤسسة عامة تضطلع بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق احترام كرامتهم المتأصلة وتمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على أساس من المساواة مع الآخرين.

وأشادوا بالدور الإيجابي الذي تقوم به جامعة اليرموك في تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وتوفير التسهيلات البيئية للطلبة ذوي الإعاقة، مشيرين إلى تطلع المجلس لمزيد من التعاون في نشر التوعية والتثقيف والتدريب على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبينوا أهمية الدور الريادي للجامعات في مساندة جهود المجلس في التوعية بعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة دمجهم مع باقي فئات المجتمع وإتاحة الفرص أمامهم للعمل والإنجاز.

وحضر اللقاء نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور زهير الطاهات ومساعد العميد الدكتورة يارا النمري.

يذكر أن جامعة اليرموك تضم 236 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة، منهم 42 طالبا وطالبة في مرحلة الدكتوراة، و42 طالبا وطالبة في مرحلة الماجستير.

-- (بترا)

أ غ /أ أ / س س

17/12/2023 12:21:47