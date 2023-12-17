بحث التعاون بين اليرموك والمجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 17 كانون الأول(بترا)- بحث عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور معتصم شطناوي مع أعضاء في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير العمل المشترك بما يحقق وجود بيئة تعليمية نموذجية تتلاءم واحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة.
وأكد الدكتور شطناوي خلال اللقاء، أن رعاية الطلبة ذوي الإعاقة وتوفير الترتيبات التيسيرية لهم أولوية لدى اليرموك التي تؤمن بضرورة تمكين هذه الفئة من الطلبة من ممارسة حقهم في التعليم أسوة بالآخرين، وإزالة كافة العوائق من أمامهم.
وقال، إن اليرموك من أوائل الجامعات التي أوجدت قسما متخصصا برعاية الطلبة ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة، الذي يتولى متابعة الطلبة ذوي الإعاقة منذ بدء دراستهم في الجامعة وحتى تخرجهم، وتوفر الجامعة من خلاله مترجمي لغة الإشارة.
وأوضح شطناوي، أن الجامعة مستمرة في تعاونها مع المجلس لتنفيذ جميع الإجراءات الهادفة لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجامعة، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المجلس، لافتا الى العمل ما أمكن على نشر الطرق والأساليب الصحيحة للتعامل معهم عبر المناهج الدراسية ومن خلال الورش التدريبية.
من جهتهم، قال أعضاء الوفد الذي ضم المهندس معن البصول واسامة العجارمة واسعد شكور، إن المجلس مؤسسة عامة تضطلع بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق احترام كرامتهم المتأصلة وتمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على أساس من المساواة مع الآخرين.
وأشادوا بالدور الإيجابي الذي تقوم به جامعة اليرموك في تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، وتوفير التسهيلات البيئية للطلبة ذوي الإعاقة، مشيرين إلى تطلع المجلس لمزيد من التعاون في نشر التوعية والتثقيف والتدريب على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينوا أهمية الدور الريادي للجامعات في مساندة جهود المجلس في التوعية بعدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة دمجهم مع باقي فئات المجتمع وإتاحة الفرص أمامهم للعمل والإنجاز.
وحضر اللقاء نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور زهير الطاهات ومساعد العميد الدكتورة يارا النمري.
يذكر أن جامعة اليرموك تضم 236 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة، منهم 42 طالبا وطالبة في مرحلة الدكتوراة، و42 طالبا وطالبة في مرحلة الماجستير.
-- (بترا)
أ غ /أ أ / س س
17/12/2023 12:21:47
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