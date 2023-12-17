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أبو يطلق كليب الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي.. فيديو وصور

12/17/2023 2:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق الفنان أبو أجدد أعماله الغنائية "العالم أعمى The Worl is Blind”، بشكل فيديو كليب مصور، بعد عرضها بشكل حي في افتتاح مهرجان الجونة السينم ائي.

ووجه أبو عبر الأغنية رسالة للإنسانية عن ازدواجية المعايير حول العالم وتسليط الضوء على الصمت العالمي إزاء ما يحدث في غزة لسنوات قبيل ما حدث في السابع من أكتوبر، كما يقدم رسالة تعاطف ودعم مع الشعب الفلسطيني، عبر أغنية باللغة الإنجليزية تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام.
وتعد الأغنية أولى تجارب أبو الغنائية باللغة الإنجليزية بعد غياب سنوات، ويتغنى خلالها بكلمات الدكتور طارق نديم وتوزيع منير ماهر، وعاد خلالها لحمل لقب النشيد الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي بعد ست سنوات منذ أغنيته الناجحة "3 دقات" في افتتاح نسخته الأولى.
وتقول كلمات الأغنية "العالم أعمى لا يستطيع رؤية الحقيقة، العالم أعمى أين الإنسانية، سلبوا الحلم البسيط الذي نتشاركه".. وأتت تجسيدا غنائيا لرسالة النسخة السادسة من مهرجان الحونة السينمائي التي تأتي وسط ظروف مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق ووسط حالة حزن يعيشها الجميع ازاء ما يحدث، رسالة تبناها المهرجان مفادها "السينما من أجل الإنسانية" يدعو خلالها الناس في جميع أنحاء العالم إلى التفكير واتخاذ إجراءات ضد التحيز والقمع والظلم، ورفض المعايير المزدوجة والكراهيك والعنصرية في مواجهة المعاناة الإنسانية.

أبو يطلق كليب الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي


أبو يطلق كليب الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي


أبو يطلق كليب الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي


أبو يطلق كليب الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي








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