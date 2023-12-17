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فريق فيلم آل شنب يجتمع على الـsandy Carpet قبل عرضه بمهرجان الجونة

12/17/2023 2:25:44 PM
(MENAFN- Youm7) حرص أبطال فيلم "آل شنب " على الحضور سويًا لعرض الفيلم بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى حيث وصل فريق العمل الذى ضم ليلى علوى، لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، حسن مالك، المخرج أيتن أمين، وباقى الفنانين وأسرة الفيلم والتقطوا صورة جماعية على الـ"sandy carpet" وسط ترديد كلمة آل شنب بصوت مرتفع.



ويحضر عرض فيلم "آل شنب" عدد من الفنانين أبرزهم: صبا مبارك، محمد كريم، داليا شوقى، ياسمين المصرى، المخرج كريم الشناوى، محمد شاهين، التونسية سميرة مقرون، الكاتبة إنجى علاء، ريم حجاب، بشرى، هيدى كرم، أحمد حاتم هشام عاشور، الممثل الصاعد يوسف وهبى، أحمد تيمور.



فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف
شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.



تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم



وتقام دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائى بعد تأجيلها عن الموعد المحدد فى أكتوبر الماضى بسبب أحداث غزة، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني.



وتضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائى، 23 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و15 فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و14 فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التي تعرض خارج المسابقة.





احمد حاتم



اسماء جلال



ال شنب



آل شنب



انجى علاء



اندرو محسن



بشرى



تامر حبيب



حسام حسنى



خالد سرحان



سنتيا خليفة



صبا مبارك (2)



صبا مبارك



كمال ذادة



لبلبة (2)



لبلبة (3)



لبلبة



ليلى علوى ولبلبة



ليلى علوى



محمد كريم



نسرين طافش



هانى خليفة



هشام عاشور



هنا شيحة (2)



هنا شيحة



هيثم دبور



يوسف وهبى















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