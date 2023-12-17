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إيهاب فهمى ومحمد محمود فى عزاء أحمد البدرى

12/17/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) حرص الفنان إيهاب فهمي ومحمد محمود ووفاء مكي والمخرج أشرف فايق على تقديم واجب العزاء في الراحل المخرج أحمد البدرى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.



وبدأ عزاء المخرج أحمد البدرى بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذي رحل عن عالمنا أول أمس بعد تعرضه لبتر في قدمه، وحرص على الحضور الفنان سليمان عيد.



وشيع أمس جثمان المخرج الراحل أحمد البدري من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، إلى مثواه الأخير، وحرص المخرج محمد فاضل والمخرج شريف عرفة والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج أشرف فايق، والفنان محمد صلاح آدم، والفنان محمود عبد الغفار على الحضور وصلاة الجنازة عليه، بجانب الأهل والأصدقاء.



وكانت قد نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسي المخرج أحمد البدري، وتقدمت بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة المخرج أحمد البدرى، وذلك داخل معهد ناصر متأثرًا بالأزمة الصحية الذى تعرض لها في الآونة السابقة.



كان قد تعرض المخرج أحمد البدرى لبتر في قدمه، وكانت آخر اعمال المخرج أحمد البدرى فيلم "الشنطة" من بطولة بيومى فؤاد وشريف دسوقى وشرين، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج أحمد البدرى.



وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى، حول شنطة يمتلكها بيومى فؤاد فى دبى، ويقع فى العديد من المتاعب والمشاكل بسببها، ويقدم مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الرئيسية للفيلم، وهى من كلمات وألحان أشرف عبد المنعم.
















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