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مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى يقدمان واجب العزاء فى شقيق أبو الليف

12/17/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Youm7) حرص كل من الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنان حلمى عبد الباقي، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، على تقديم واجب العزاء في شقيق أبو الليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.
ووصل منذ قليل الفنان أبو الليف إلى مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين لتلقي عزاء شقيقه عادل أنور، والذي رحل عن عالمنا أول أمس.
وتوافد منذ قليل كل من الفنان سليمان عبد والسيناريست عمرو محمود ياسين على عزاء شقيق المطرب ابو الليف الذي يقام بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ويستقبل السيناريت ايمن بهجت قمر عزاء خاله الراحل الفنان عادل أنور شقيق ابو الليف بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وكان المطرب نادر أبو الليف أعلن وفاة شقيقه عادل، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، حيث نشر على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك قائلا: "توفي إلي رحمة الله أخي الفنان عادل أنور.. رجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة على روحه.. شكرًا".
كما نعاه الشاعر أيمن بهجت قمر، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان عادل أنور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه".

عادل أنور هو ممثل ومؤلف ومخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، وشارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة
وغيرها.
وكان من أبرز الأعمال التي شارك فيها مؤخرًا الفنان عادل أنور، ونالت إشادات النقاد والجمهور دور الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية في مسلسل فلانتينو بطولة عادل إمام وتأليف أيمن بهجت قمر.


مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمان واجب العزاء في شقيق أبو الليف


مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمان واجب العزاء في شقيق أبو الليف



مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمان واجب العزاء في شقيق أبو الليف



مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمان واجب العزاء في شقيق أبو الليف



مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمان واجب العزاء في شقيق أبو الليف



مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمان واجب العزاء في شقيق أبو الليف



مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمان واجب العزاء في شقيق أبو الليف



مصطفى كامل وحلمي عبد الباقي يقدمان واجب العزاء في شقيق أبو الليف





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