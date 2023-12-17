6 نصائح للعناية ببشرة طفلك حديث الولادة فى الشتاء

(MENAFN
- Youm7) في فصل الشتاء، تكون بشرة الأطفال حديثي الولادة أكثر عرضة للجفاف والتهيج، لذا، إليك بعض النصائح للعناية بالأطفا وبشرتهم خلال هذا الفصل البارد وفقًا لموقع "Times of India":
العناية ببشرة الطفل تنظيف لطيف
استخدمي منتجات تنظيف خفيفة ومعتمدة للأطفال الرضع. ابحثي عن منتجات خالية من الصابون والعطور القوية لتجنب التهيج والجفاف. ترطيب مستمر
قومي بترطيب بشرة طفلك بشكل منتظم باستخدام مرطب خفيف وغير معطر. يمكنك استخدام مرطب خاص بالأطفال يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألو فيرا أو زيت جوز الهند. الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة
تأكدي من تنظيم درجة حرارة غرفة النوم وتوفير بيئة مريحة لطفلك. الحرارة الزائدة قد تؤدي إلى جفاف البشرة، لذا يفضل توفير درجة حرارة معتدلة واستخدام الألبسة المناسبة. تنظيف الأطباق والملابس
عند غسل ملابس الطفلة والأطباق المستخدمة بها، استخدمي مسحوق غسيل معتدل وغير معطر. يجب شطف الملابس جيدًا لإزالة أي بقايا من المنتجات الكيميائية. الحماية من أشعة الشمس
حتى في فصل الشتاء، يجب حماية بشرة الطفلة من أشعة الشمس الضارة. استخدمي كريم واقي من الشمس الخفيف والمعتمد للأطفال، وتأكدي من تغطية الأجزاء العرضة للشمس مثل الوجه واليدين. اهتمام خاص بالشفاه والمناطق الحساسة
تكون الشفاه والمناطق الحساسة في وجه الطفل أكثر عرضة للجفاف والتشقق. استخدمي مرطب شفاه خاص بالأطفال للحفاظ على نعومة شفتيه، وتجنبي استخدام أي منتجات قوية أو مهيجة.
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