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6 نصائح للعناية ببشرة طفلك حديث الولادة فى الشتاء

12/17/2023 2:25:37 PM
(MENAFN- Youm7) في فصل الشتاء، تكون بشرة الأطفال حديثي الولادة أكثر عرضة للجفاف والتهيج، لذا، إليك بعض النصائح للعناية بالأطفا وبشرتهم خلال هذا الفصل البارد وفقًا لموقع "Times of India":


العناية ببشرة الطفل تنظيف لطيف استخدمي منتجات تنظيف خفيفة ومعتمدة للأطفال الرضع. ابحثي عن منتجات خالية من الصابون والعطور القوية لتجنب التهيج والجفاف. ترطيب مستمر قومي بترطيب بشرة طفلك بشكل منتظم باستخدام مرطب خفيف وغير معطر. يمكنك استخدام مرطب خاص بالأطفال يحتوي على مكونات مهدئة مثل الألو فيرا أو زيت جوز الهند. الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة
تأكدي من تنظيم درجة حرارة غرفة النوم وتوفير بيئة مريحة لطفلك. الحرارة الزائدة قد تؤدي إلى جفاف البشرة، لذا يفضل توفير درجة حرارة معتدلة واستخدام الألبسة المناسبة. تنظيف الأطباق والملابس عند غسل ملابس الطفلة والأطباق المستخدمة بها، استخدمي مسحوق غسيل معتدل وغير معطر. يجب شطف الملابس جيدًا لإزالة أي بقايا من المنتجات الكيميائية. الحماية من أشعة الشمس حتى في فصل الشتاء، يجب حماية بشرة الطفلة من أشعة الشمس الضارة. استخدمي كريم واقي من الشمس الخفيف والمعتمد للأطفال، وتأكدي من تغطية الأجزاء العرضة للشمس مثل الوجه واليدين. اهتمام خاص بالشفاه والمناطق الحساسة تكون الشفاه والمناطق الحساسة في وجه الطفل أكثر عرضة للجفاف والتشقق. استخدمي مرطب شفاه خاص بالأطفال للحفاظ على نعومة شفتيه، وتجنبي استخدام أي منتجات قوية أو مهيجة.








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