مسلسل زينهم.. علامات إنك فى الفريند زون اعرفها قبل ما تعترف بمشاعرك

MENAFN - Youm7) شاهدنا في الحلقات الماضية من مسلسل "زينهم " الذي يعرض على قناةON ومنصةWatch itأن زينهم صرح بحقيقة مشاعره لجميلة التي رفضت حبه خوفًا من الدخول في علاقة حب فاشلة، وطلبت منه أن يظلا أصدقاء، ما تسبب في شعور زينهم بالإحراج والحزن.

ولأن موقف زينهم قد يتكرر مع الكثير من الأشخاص، نستعرض في هذا التقرير، علامات تخبرك بأنك فى "الفريند زون"، وفقًا لما ذكره موقع "wikihow".

علامات بتقولك إنك في "الفريند زون" الحديث عن المشاكل الخاصة

عندما يتحدث أي شخص لشخص آخر عن المشاكل الشخصية التي يمر بها، فهذا يدل على إنه يعتبره مجرد صديق ليس أكثر، لأنه إذا كان يبادله نفس الإعجاب يفضل في هذه الحالة إن يظل غامضاً بالنسبة له حتى لا يطفى إعجاب الطرف الآخر به.

زينهم وجميلة يقترح عليك الارتباط بشخص آخر

ومن العلامات الدالة على أنك في "الفريند زون" هو حرص الطرف الآخر على أن يقترح عليك أحد الأشخاص للارتباط به عاطفياً، لأنه إذا كان يبادلك نفس المشاعر كان يخشى خسارتك ويشعر بالغيرة عليك كلما فكرت في شخص آخر.

مشهد من مسلسل زينهم يخبرك بأنه لم يجد الشخص المناسب له

وإذا تحدثت الفتاة للشاب أو الرجل للمرأة عن إنه لم يجد من حوله الطرف الآخر الذى يحلم به يشاركه حياته، فهذا دليل أيضاً على إنك في "الفريند زون".

جميلة ترفض حب زينهم يطلق عليك لقب أخ أو اخت

ومن العلامات الدالة على إنك في " الفريند زون"، أن الطرف الآخر يعتبرك بمثابة فرد من أفراد عائلته مثل أن يعتبر الرجل الفتاة مثل أخته وكذلك تعتبر المرأة الرجل مثل شقيقها.

عدم اهتمامه بمظهره الخارجي

إذا كان الشخص لا يهتم بمظهره الخارجي عند لقائك فهذا دليل على إنك في الـ"فريند زون"، لأن عندما يقع الشخص في الحب، فأنه يبذل قصارى جهده للإهتمام بمظهره الخارجي حتى يثير إعجاب الطرف الآخر به.