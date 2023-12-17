مسلسل زينهم.. علامات إنك فى الفريند زون اعرفها قبل ما تعترف بمشاعرك

(MENAFN
- Youm7) شاهدنا في الحلقات الماضية من مسلسل "زينهم " الذي يعرض على قناة
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أن زينهم صرح بحقيقة مشاعره لجميلة التي رفضت حبه خوفًا من الدخول في علاقة حب فاشلة، وطلبت منه أن يظلا أصدقاء، ما تسبب في شعور زينهم بالإحراج والحزن.
ولأن موقف زينهم قد يتكرر مع الكثير من الأشخاص، نستعرض في هذا التقرير، علامات تخبرك بأنك فى "الفريند زون"، وفقًا لما ذكره موقع "wikihow".
علامات بتقولك إنك في "الفريند زون" الحديث عن المشاكل الخاصة
عندما يتحدث أي شخص لشخص آخر عن المشاكل الشخصية التي يمر بها، فهذا يدل على إنه يعتبره مجرد صديق ليس أكثر، لأنه إذا كان يبادله نفس الإعجاب يفضل في هذه الحالة إن يظل غامضاً بالنسبة له حتى لا يطفى إعجاب الطرف الآخر به.
زينهم وجميلة يقترح عليك الارتباط بشخص آخر
ومن العلامات الدالة على أنك في "الفريند زون" هو حرص الطرف الآخر على أن يقترح عليك أحد الأشخاص للارتباط به عاطفياً، لأنه إذا كان يبادلك نفس المشاعر كان يخشى خسارتك ويشعر بالغيرة عليك كلما فكرت في شخص آخر.
مشهد من مسلسل زينهم يخبرك بأنه لم يجد الشخص المناسب له
وإذا تحدثت الفتاة للشاب أو الرجل للمرأة عن إنه لم يجد من حوله الطرف الآخر الذى يحلم به يشاركه حياته، فهذا دليل أيضاً على إنك في "الفريند زون".
جميلة ترفض حب زينهم يطلق عليك لقب أخ أو اخت
ومن العلامات الدالة على إنك في " الفريند زون"، أن الطرف الآخر يعتبرك بمثابة فرد من أفراد عائلته مثل أن يعتبر الرجل الفتاة مثل أخته وكذلك تعتبر المرأة الرجل مثل شقيقها.
عدم اهتمامه بمظهره الخارجي
إذا كان الشخص لا يهتم بمظهره الخارجي عند لقائك فهذا دليل على إنك في الـ"فريند زون"، لأن عندما يقع الشخص في الحب، فأنه يبذل قصارى جهده للإهتمام بمظهره الخارجي حتى يثير إعجاب الطرف الآخر به.
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