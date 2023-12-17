5 قرارات توكسيك بلاش تاخدها فى بداية السنة الجديدة.. هيسببوا لك إحباط

(MENAFN
- Youm7) مع بداية العام الجديد يتجه الكثير إلى تدوين وكتابة كل القرارات والأهداف التي سيحققها خلال هذا العام من أجل مستقبل أفضل، ولكن البعض يدون أهداف وقرارات لا تساعد على تقدمه بل تزيد من قلقله بشأن تحقيقها، وتسبب له الإحباط طوال الأيام، ووفقًا لما نشره موقع لايف هاك الأمريكي إذا دونت
قرارا من الـ5 القرارات عليك إلغاؤه وتجنبه على الفور.
بدء علاقة جديدة
بناء علاقات اجتماعية أوعاطفية والتواصل الآخرين مهم في حياتك، ولكن لا تدون في أهدافك الجديدة الحصول على علاقة عاطفية هذا العام، اسمح أن تأتي العلاقة بشكل طبيعي دون تحديد وقت لها وستكون صحية وأكثر سعادة.
بدأ علاقة جديدة فقدان الوزن
زيادة الوزن أمر مزعج لكثير من الناس وذلك لأضراره الصحية والنفسية، وتدوين في أهدافك فقد كم محدد من الوزن فوق طاقتك، يزيد عليك العبء أكثر، ويجعلك تشعر بالإحباط والتوتر إذا لم تفقد الوزن ما يؤثر عليك سلبًا.
متابعة الوزن اتباع نظام غذائي
الكثير يجعل بداية العام الجديد بداية وضع جدول محدد للأكلات الصحية، ومنع كل ما يحبه من آكلات مرة واحدة، عليك إلغاء هذا الجدول، ووضع نظام غائي صحي ولكن استخدم التدريج حتى لا تشعر بالضغط والتوتر وأنت تمارسه إلى أن يصبح روتينا.
اتباع نظام غذائي
ترك عادة سيئة
إذا دونت في أهدافك لسنة الجديدة ترك عادة سيئة فلا تقم بذلك، ولكن بدلاً من ذلك دون عادة جيدة تريد تعلمها، أو تطبيقها، وتكون مقابلة لتلك العادة، فبدلاً من كتابة هدف التخلص من الأكل غير الصحي، وضع لنفسك هدف تناول الأكل الصحي، إذا كنت تريد التخلص من الكسل، ضع هدفًا هو الاشتراك في الأنشطة الرياضية المختلفة، فالاكتساب يحظى بالمرونة أكثر من التخلي.
تغيير شخصيتك
إذا كتبت في أهدافك أنك ستغير شخصيتك بسبب بعض الصور النمطية عنك، لا تفعل ذلك، وقم فقط بتدوين نقاط قوتك، وما تحتاج إلى إضافته لجعلك أكثر وعيا.
التركيز على نقاط القوة
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