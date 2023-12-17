5 قرارات توكسيك بلاش تاخدها فى بداية السنة الجديدة.. هيسببوا لك إحباط

MENAFN - Youm7) مع بداية العام الجديد يتجه الكثير إلى تدوين وكتابة كل القرارات والأهداف التي سيحققها خلال هذا العام من أجل مستقبل أفضل، ولكن البعض يدون أهداف وقرارات لا تساعد على تقدمه بل تزيد من قلقله بشأن تحقيقها، وتسبب له الإحباط طوال الأيام، ووفقًا لما نشره موقع لايف هاك الأمريكي إذا دونتقرارا من الـ5 القرارات عليك إلغاؤه وتجنبه على الفور.

بدء علاقة جديدة

بناء علاقات اجتماعية أوعاطفية والتواصل الآخرين مهم في حياتك، ولكن لا تدون في أهدافك الجديدة الحصول على علاقة عاطفية هذا العام، اسمح أن تأتي العلاقة بشكل طبيعي دون تحديد وقت لها وستكون صحية وأكثر سعادة.

بدأ علاقة جديدة فقدان الوزن

زيادة الوزن أمر مزعج لكثير من الناس وذلك لأضراره الصحية والنفسية، وتدوين في أهدافك فقد كم محدد من الوزن فوق طاقتك، يزيد عليك العبء أكثر، ويجعلك تشعر بالإحباط والتوتر إذا لم تفقد الوزن ما يؤثر عليك سلبًا.



متابعة الوزن اتباع نظام غذائي

الكثير يجعل بداية العام الجديد بداية وضع جدول محدد للأكلات الصحية، ومنع كل ما يحبه من آكلات مرة واحدة، عليك إلغاء هذا الجدول، ووضع نظام غائي صحي ولكن استخدم التدريج حتى لا تشعر بالضغط والتوتر وأنت تمارسه إلى أن يصبح روتينا.

اتباع نظام غذائي





ترك عادة سيئة

إذا دونت في أهدافك لسنة الجديدة ترك عادة سيئة فلا تقم بذلك، ولكن بدلاً من ذلك دون عادة جيدة تريد تعلمها، أو تطبيقها، وتكون مقابلة لتلك العادة، فبدلاً من كتابة هدف التخلص من الأكل غير الصحي، وضع لنفسك هدف تناول الأكل الصحي، إذا كنت تريد التخلص من الكسل، ضع هدفًا هو الاشتراك في الأنشطة الرياضية المختلفة، فالاكتساب يحظى بالمرونة أكثر من التخلي.

تغيير شخصيتك

إذا كتبت في أهدافك أنك ستغير شخصيتك بسبب بعض الصور النمطية عنك، لا تفعل ذلك، وقم فقط بتدوين نقاط قوتك، وما تحتاج إلى إضافته لجعلك أكثر وعيا.

التركيز على نقاط القوة



