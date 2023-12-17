هل تخططين للحمل؟ تمارين رياضية لتحضير جسمك للمرحلة الجديدة

(MENAFN
- Youm7) يتطلب التخطيط للطفل أن تأخذي في الاعتبار عدة عوامل مثل الاستقرار المالي لتحمل الخبرات الإضافية أو الصحة النفسية لكلا الوالدين ليتمكنا من الترحيب بطفل في حياتهما، وهناك عامل مهم آخر غالبًا ما تفتقده العديد من النساء وهو إعداد أجسادهن لمواجهة تحديات الحمل، إذا لم يكن جسمك لائقًا أو قويًا بما فيه الكفاية، فقد تكون رحلة الحمل مليئة بآلام الظهر وألم الساق وغيرها من المضايقات، إليك كيف يمكنك تحضير جسمك للحمل من خلال تمارين رياضية مناسبة وفقًا لموقع Times of india
تمارين الكاريدو
إن ممارسة تمارين الكاريدو بانتظام مفيد في الحفاظ على لياقتك البدنية، خاصة إذا كنت تخططين للحمل، فخلال فترة الحمل، يزداد حجم دم الأم الحامل بنسبة 45%، ويزداد معدل ضربات القلب، وقد تواجه أيضًا خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي، وتساعد التمارين الرياضية في التغلب على كل هذه الضغوطات، وفقًا لأخصائيي الصحة.
اختاري نشاطًا هوائيًا تستمتعي به ويمكنك الاستمرار فيه، وتعتبر الخيارات مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات والرقص خيارات ممتازة، ويمكن أيضًا ممارسة تمارين الكاريدو أثناء الحمل، ولكن بعد استشارة طبيبك في هذا الشأن، لأن السلامة يمكن أن تختلف من شخص لآخر.
تمارين تقوية الحوض
يؤدي الحمل إلى الضغط على قاع الحوض، وهي شبكة من العضلات الموجودة في قاعدة الحوض. يمكن أن يؤدي الضعف في هذه المنطقة إلى مشاكل مثل سلس البول أو عدم الراحة أثناء الحمل. لتعزيز قوة قاع الحوض، فكري في ممارسة تمارين مثل تمرين كيجل السريع، وتمرين الكعب، ووضعية الطفل السعيد، والقرفصاء. تمارين البلانك
مع تقدم الحمل، يجب أن تدعم عضلاتك الأساسية النمو السريع للرحم والبطن. يمكن أن تؤدي العضلات الأساسية الضعيفة إلى آلام أسفل الظهر وعدم الراحة، حيث تكافح من أجل تحمل الوزن المتزايد. قومي بتقوية جذعك من خلال أنشطة مثل تمارين البلانك وتمارين الضغط وتعزيز مرونة البطن من خلال تمارين التنفس. يمكن أن يؤدي الانخراط في التدريبات مثل اليوجا والبيلاتس إلى تعزيز القوة الأساسية والمرونة.
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