هل تخططين للحمل؟ تمارين رياضية لتحضير جسمك للمرحلة الجديدة

MENAFN - Youm7) يتطلب التخطيط للطفل أن تأخذي في الاعتبار عدة عوامل مثل الاستقرار المالي لتحمل الخبرات الإضافية أو الصحة النفسية لكلا الوالدين ليتمكنا من الترحيب بطفل في حياتهما، وهناك عامل مهم آخر غالبًا ما تفتقده العديد من النساء وهو إعداد أجسادهن لمواجهة تحديات الحمل، إذا لم يكن جسمك لائقًا أو قويًا بما فيه الكفاية، فقد تكون رحلة الحمل مليئة بآلام الظهر وألم الساق وغيرها من المضايقات، إليك كيف يمكنك تحضير جسمك للحمل من خلال تمارين رياضية مناسبة وفقًا لموقع Times of indiaتمارين الكاريدو

إن ممارسة تمارين الكاريدو بانتظام مفيد في الحفاظ على لياقتك البدنية، خاصة إذا كنت تخططين للحمل، فخلال فترة الحمل، يزداد حجم دم الأم الحامل بنسبة 45%، ويزداد معدل ضربات القلب، وقد تواجه أيضًا خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي، وتساعد التمارين الرياضية في التغلب على كل هذه الضغوطات، وفقًا لأخصائيي الصحة.

اختاري نشاطًا هوائيًا تستمتعي به ويمكنك الاستمرار فيه، وتعتبر الخيارات مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات والرقص خيارات ممتازة، ويمكن أيضًا ممارسة تمارين الكاريدو أثناء الحمل، ولكن بعد استشارة طبيبك في هذا الشأن، لأن السلامة يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

تمارين تقوية الحوض يؤدي الحمل إلى الضغط على قاع الحوض، وهي شبكة من العضلات الموجودة في قاعدة الحوض. يمكن أن يؤدي الضعف في هذه المنطقة إلى مشاكل مثل سلس البول أو عدم الراحة أثناء الحمل. لتعزيز قوة قاع الحوض، فكري في ممارسة تمارين مثل تمرين كيجل السريع، وتمرين الكعب، ووضعية الطفل السعيد، والقرفصاء. تمارين البلانك مع تقدم الحمل، يجب أن تدعم عضلاتك الأساسية النمو السريع للرحم والبطن. يمكن أن تؤدي العضلات الأساسية الضعيفة إلى آلام أسفل الظهر وعدم الراحة، حيث تكافح من أجل تحمل الوزن المتزايد. قومي بتقوية جذعك من خلال أنشطة مثل تمارين البلانك وتمارين الضغط وتعزيز مرونة البطن من خلال تمارين التنفس. يمكن أن يؤدي الانخراط في التدريبات مثل اليوجا والبيلاتس إلى تعزيز القوة الأساسية والمرونة.