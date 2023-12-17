9 خطوات تمنحك مكياجا احترافيا حتى لو كنت مبتدئة

MENAFN - Youm7) "إزاى أحط ميكب وإيه الألوان اللى تليق عليا"، هو السؤال الذى نسمعه دائمًا من الفتيات في السنة الأولى من وضع المكياج ويجهلن الطريقة الصحيحة لوضع المكياج، لذا نقدم الخطوات الأساسية لوضع المكياج وفقًا لما ذكره موقع makeup وهى:







الخطوة 1

اختبري ظل كريم الأساس الخاص بك قبل وضعه ونوصي بأخذ كل ظل على خط الفك ثم مزجهما معًا للحصول على تطابق مثالي.

الخطوة 2

ضعي كريم أساس سائل لمنح بشرتك لمسة نهائية ندية.

الخطوة 3

استخدمي هايلايتر ذو ألوان ذهبية بدلاً من الفضية أو الوردية ضعيه على تفاحتي خديك وأنفك وجبهتك وذقنك.







الخطوة 4

ضعي كونتور أغمق بدرجتين من لون بشرتك الطبيعي ضعيه على مناطق مختارة من وجهك مثل الخدين والفك وخط الشعر.







الخطوة 5

استخدمي قلم حواجب أفتح ببضع درجات من لون شعرك لملء حواجبك.

الخطوة 6

اختاري ظلال عيون بلمسة نهائية لامعة أو نصف مطفية لتعزيز توهج بشرتك الطبيعي، ضعي ظلًا أفتح على عظمة الحاجب، ثم استخدمي ظلًا أغمق مثل في ثنيتك، أنهي ظلال العيون الخاص بك عن طريق وضع ظل فاتح مثل على الزوايا الداخلية للعين للحصول على عيون أكثر إشراقًا.

الخطوة 7

باستخدام قلم تحديد العيون السائل ابدئي من الزاوية الخارجية للعين، ثم اعملي إلى الداخل لإنشاء الخط ثم املأ الفجوات بالعمل نحو الخارج. استخدمي قلم كحل أسود لتحديد خط الماء وخط الرموش.

الخطوة 8

اختاري ماسكارا تطيل مظهر رموشك وتمنحها الكثير من الكثافة.

الخطوة 9

عليك اختيار طلاء الشفاه المناسب للون البشرة، وهو ما يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار الصحيح. للبشرة الفاتحة، اتجهي إلى الألوان الزهرية والوردية، بينما تتناسب الدرجات الدافئة مثل البني والبرونزي مع البشرة السمراء. في حين يمكن أن تتألق البشرة الدافئة بالألوان الأرضية مثل البني والبرتقالي.

