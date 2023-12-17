9 خطوات تمنحك مكياجا احترافيا حتى لو كنت مبتدئة

(MENAFN
- Youm7) "إزاى أحط ميكب وإيه الألوان اللى تليق عليا"، هو السؤال الذى نسمعه دائمًا من الفتيات في السنة الأولى من وضع المكياج ويجهلن الطريقة الصحيحة لوضع المكياج، لذا نقدم الخطوات الأساسية لوضع المكياج وفقًا لما ذكره موقع makeup وهى:
الخطوة 1
اختبري ظل كريم الأساس الخاص بك قبل وضعه ونوصي بأخذ كل ظل على خط الفك ثم مزجهما معًا للحصول على تطابق مثالي.
الخطوة 2
ضعي كريم أساس سائل لمنح بشرتك لمسة نهائية ندية.
الخطوة 3
استخدمي هايلايتر ذو ألوان ذهبية بدلاً من الفضية أو الوردية ضعيه على تفاحتي خديك وأنفك وجبهتك وذقنك.
الخطوة 4
ضعي كونتور أغمق بدرجتين من لون بشرتك الطبيعي ضعيه على مناطق مختارة من وجهك مثل الخدين والفك وخط الشعر.
الخطوة 5
استخدمي قلم حواجب أفتح ببضع درجات من لون شعرك لملء حواجبك.
الخطوة 6
اختاري ظلال عيون بلمسة نهائية لامعة أو نصف مطفية لتعزيز توهج بشرتك الطبيعي، ضعي ظلًا أفتح على عظمة الحاجب، ثم استخدمي ظلًا أغمق مثل في ثنيتك، أنهي ظلال العيون الخاص بك عن طريق وضع ظل فاتح مثل على الزوايا الداخلية للعين للحصول على عيون أكثر إشراقًا.
الخطوة 7
باستخدام قلم تحديد العيون السائل ابدئي من الزاوية الخارجية للعين، ثم اعملي إلى الداخل لإنشاء الخط ثم املأ الفجوات بالعمل نحو الخارج. استخدمي قلم كحل أسود لتحديد خط الماء وخط الرموش.
الخطوة 8
اختاري ماسكارا تطيل مظهر رموشك وتمنحها الكثير من الكثافة.
الخطوة 9
عليك اختيار طلاء الشفاه المناسب للون البشرة، وهو ما يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هناك بعض الإرشادات العامة التي يمكن أن تساعد في اتخاذ القرار الصحيح. للبشرة الفاتحة، اتجهي إلى الألوان الزهرية والوردية، بينما تتناسب الدرجات الدافئة مثل البني والبرونزي مع البشرة السمراء. في حين يمكن أن تتألق البشرة الدافئة بالألوان الأرضية مثل البني والبرتقالي.
MENAFN17122023000132011024ID1107611124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.