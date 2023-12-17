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5 عوامل وراء زيادة إيرادات نشاط المصرية للاتصالات بـ 9 مليارات جنيه

12/17/2023 2:25:30 PM
(MENAFN- Youm7) حققت الشركة المصرية للاتصالات، زيادة في إجمالي إيرادات النشاط بقيمة 9.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 لتصل إلى 42 مليار جنيه مقارنة مع 32.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وجات هذه الزيادة في الإيرادات لعدة عوامل وهي:

1- زيادة إيرادات وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولي بمبلغ 2.7 مليار جنيه لصل إلى 7.1 مليار جنيه مقارنة مع 4.3 مليار جنيه.

2- زيادة إيرادات وحدة أعمال المسكن والاتصالات الشخصية بمبلغ 2.5 مليار جنيه ليصل إلى 18.5 مليار جنيه مقارنة مع 16 مليار جنيه، نتيجة لزيادة الإيرادات الناتجة من التليفون الثابت وتقديم خدمات الإنترنت الثابت.

3- زيادة وحدة أعمال النواقل الدولية بمبلغ 2.2 مليار جنيه ليصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة مع 3.4 مليار جنيه.

4- زيادة وحدة أعمال المشغلين بمبلغ 1.5 مليار جنيه ليصل إلى 6.1 مليار جنيه مقارنة مع 4.7 مليار جنيه نتيجة لزيادة إيرادات البنية التحتية.

5- زيادة إيرادات وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بمبلغ 681.7 مليون جنيه ليصل إلى 4.6 مليار جنيه مقارنة مع 3.9 مليار جنيه نتيجة لزيادة كل من إيراد خدمات الإنترنت، وخدمات الإتاحة التكميلية.



وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه بنسبة نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل، وبلغت 3.1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وتستهدف الشركة المصرية للاتصالات، نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية متوسطة، وهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاكات في أواخر الثلاثينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات بعد استبعاد تكلفة التراخيص، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات بعد استبعاد تكلفة التراخيص.














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