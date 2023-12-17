المصرية لنقل الكهرباء تنهى تركيب 80% من قواعد أبراج الربط مع السعودية

(MENAFN
- Youm7)
كشف مصدر مسئول
بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من تركيب القواعد الخاصة بأبراج النقل الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بنسبة تنفيذ تصل إلى 80%
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، تستعد لاستقبال المرحلة الأولى من الابراج المخصصة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويبلغ إجمالى عدد الابراج بخط الربط بين مصر والسعودية الف برج.
وأضاف المصدر انه تم الانتهاء تنفيذ الأعمال الميدانية الخاصة بمحطة محولات بدر التى يجرى إنشائها لتنفيذ خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات بين البلدين.
وتابع المصدر، أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الارتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025 تمهيدا لتشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات بنفس العام.
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