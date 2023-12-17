المصرية لنقل الكهرباء تنهى تركيب 80% من قواعد أبراج الربط مع السعودية

كشف مصدر مسئول

بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من تركيب القواعد الخاصة بأبراج النقل الخاصة بمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بنسبة تنفيذ تصل إلى 80%

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، تستعد لاستقبال المرحلة الأولى من الابراج المخصصة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويبلغ إجمالى عدد الابراج بخط الربط بين مصر والسعودية الف برج.

وأضاف المصدر انه تم الانتهاء تنفيذ الأعمال الميدانية الخاصة بمحطة محولات بدر التى يجرى إنشائها لتنفيذ خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات بين البلدين.

وتابع المصدر، أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيزات الموقع والمكاتب لمحطة محولات بدر والحصول على الموافقات اللازمة لزيادة قيد الارتفاع لمنشآت المحطة ومحطة السكاكين، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم وضع الجهد على المحطة فى مايو 2025 تمهيدا لتشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجا وات بنفس العام.



