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بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة بالقطاع

12/17/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Youm7) أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت رئيساً لإدارة مركزية بالوزارة ونواب للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء لبعض شركات البترول ومديراً عاماً للعمليات، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم..









وهى كالتالى:




- المهندس محمود ناجي محمود عبد الشافي - رئيساً للإدارة المركزية لشئون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية.





- المهندس
أحمد محمد الخليفه أحمد - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.




- هبة الله محمد عبد القادر علي حسن - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الخارجية وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.



- المهندس وائل لطفي حامد مصطفى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي).



- المهندس نبوي محمود حسن إبراهيم - رئيساً لمجلس إدارة شركة أنابيب البترول.



- المحاسب محمد إبراهيم فرحات سعد - رئيساً لمجلس إدارة شركة الغازات البترولية(بتروجاس).



- المهندس أمجد عبد الرازق إبراهيم غنيم - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية.




- المهندس محمد شحاته محمد شحاته - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل.



- المهندس رشاد عبدالهادی رمضان السيد
رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دى رمضان السيد
بتروسيله.



- المهندس
وليد محمد محمد محمد الأعصر - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركتى شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول.



- المهندس كريم محمد بهاء الدين حلمي همام - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM) اعتبارا من ٨ يناير ٢٠٢٤.



- المهندس
فتحي منصور السيد الزكري - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لخطوط النفط والغاز (التيوب).






- المهندس هانى عزيز رياض نخله - مديراً عاماً للعمليات وعضواً بمجلس الإدارة بشركة الحمرا أويل.


















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