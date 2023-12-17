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إجراءات جديدة لـالكهرباء لخفض نسبة الفقد.. أهمها إلغاء نظام الممارسة

12/17/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Youm7) تواجه وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى شركاتها التابعة من خلال مجموعة من الآليات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء بهدف تقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة.



وفيما يلي أهم الإجراءات..



1- تكثيف حمالات ضبط سارقى التيار بواسطة العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية بالإضافة إلى حملات مباحث شرطة الكهرباء.



2- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي على مدار الساعة و تسجيل واقعة السرقة بالفيديو.



3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.



4- إلغاء التعامل بنظام الممارسة للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي وتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع إجبارى بما فيهم من لم يقدم على طلب تركيب عداد.



5-انتهت الشركة القابضة للكهرباء من تركيب 3 ملايين عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية و المخالفة حتى الآن.












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