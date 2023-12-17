خبير آثار يؤكد وجود قبر الإسكندر بمصر وليس اليونان ردًا على مؤرخة السوربون

MENAFN - Youm7) جادلت مؤرخة جامعة السوربون الشهرة هيلين جليكاتزي - أرفايلر، في مقابلة أجريت معها مؤخرًا، بأن قبر الإسكندر الأكبر الأكثر أهمية من المحتمل أن يكون في مدينة فيرجينا باليونان، وفقًا لما ذكره موقع جريك ريبورت.







وزعمت "أهرفايلر"، بأن القبر الذي اكتشفه مانوليس أندرونيكوس

وتم تحديده بأنه لـ فيليب الثاني المقدوني هو في الواقع قبر الإسكندر وهذا يصرف النظر عن الرأي السائد بأن المقبرة موجودة في مدينة الإسكندرية.

وفى ضوء ذلك يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية وجود قبر الإسكندر الأكبر بمصر طبقًا لكل الروايات التاريخية، ولم يرد ذكر لوجوده باليونان أو وصول الجثمان إلى اليونان بأى شكل من الأشكال.

ويستند الدكتور ريحان على دراسة هامة للباحثة مى الرمسيسى عن قضية البحث عن قبر الإسكندر الأكبر استمدتها من كتاب الدكتور عزت قادوس "آثار الإسكندرية القديمة" تؤكد وجود قبر الإسكندر بمصر

ويوضح

الدكتور عبد الرحيم ريحان أن الإسكندر الأكبر توفى عن عمر يناهز

33 عامًا وفي اليوم التالى اجتمع قادته واقترح القائد برديكاس أحد قواد الإسكندر الأكبر وقد كان أقوى رجل في بابليون وله كلمة مسموعة وتزوج فيما بعد من

كليوباترا المقدونية اخت الإسكندر

على أن يتم تنصيب على العرش كلًا من

أخيه فيليب اريدايوس الثالث وكان مختل عقليًا وابنه الإسكندر الرابع وكان مازال جنينًا عند وفاة والده، وقد أقر القادة هذا الاقتراح وتم تعيين برديكاس وصيًا على العرش وعهد لأرهيدايوس أن يتولى تنظيم جنازة الإسكندر الأكبر، وبالفعل بعد أيام قلائل تم تحنيط جثمان الإسكندر ولكن تم تأخير الجنازة وقتًا طويلًا بعض الشيء فقد استغرق الأمر حوالى عامين حاولوا فيهما أن يستقروا على مكان الدفن فى مكان يليق بملك عظيم كالإسكندر وليست أى جنازة ينالها، وقد اختلفت الآراء بين أن يدفن في "بدنا بايجاى" عاصمة مقدونيا السابقة مع العائلة المالكة، أو أن يدفن فى معبد أبيه آمون بسيوه وقد كان واضحًا حب واحترام الإسكندر لآمون وحدث جدال فى ذلك واسع وخاصة بعد أن ترددت أقوال أن البلد التى يدفن بها الإسكندر سيحل عليها الرخاء.

ويضيف الدكتور ريحان بأن الكثير من الأقاويل ترددت وأغلبية الظن أن الإسكندر نفسه هو من طلب أن يتم دفنه فى معبد أبيه زيوس آمون في سيوه، ولكن كان كل حاكم من قواده يريد أن يدفن الإسكندر في البلد التى أخذها فهذا يضيف لحكمه شرعية.

أخذت جنازة الإسكندر بموكبها الفريد في عام 321 قبل الميلاد طريقها من بابل إلى مقدونيا إلا أن قابلها بطلميوس فى سوريا وكان قد تولى حكم مصر مبررًا ذلك برغبته أن يضيف على الموكب الجنائزى عظمة إلا أنه بعد ذلك حصل على الجثمان وتوجه به إلى مصر وهذا ما أثار غضب برديكاس بشده، وفى حين لم يكن قد تم الانتهاء من بناء مدينة الإسكندرية أمر بطلميوس بدفن الإسكندر في ممفيس العاصمة حين ذاك فهى أفضل مكان لدفن الإسكندر لتكون مقبرته تحت رعاية ومعية بطلميوس عكس ما ستكون في سيوه نظرًا لبعدها في الصحراء ولكن لم يستمر الأمر هكذا طويلًا.

ويتابع الدكتور ريحان بأنه بعد بناء الإسكندرية أُمر باستخراج جثمان الإسكندر ونقله ليدفن بمدينته التى وضع ركيزتها وتم بناء قبرًا جديد له في وسط الإسكندرية القديمة ولفت موقع مقبرته أنظار العالم أجمع فى ذلك الوقت وكان يزورها أدباء وعلماء ومفكرين وقادة حتى أباطرة الروم كانوا يزورون القبر تقديسًا للإسكندر الذى اعتبر إله، ومن الذين زاروا المقبرة كان يوليوس قيصر وأوغسطس وكاليوجولا وسبتميوس سفيروس وابنه كاراكالا، وذلك يؤكد وجود قبر الإسكندر الأكبر فى الإسكندرية المصرية وهذا ما أكده علماء تلك الفترة مثل استرابو والذى أشار إلى أن الإسكندر الأكبر قد دفن فى الحى الملكى.

ولكن الحى الملكى والإسكندرية القديمة اختفت معالمها أسفل الإسكندرية الحديثة ففى القرن الثالث الميلادى وقعت أحداث كثيرة فى الإسكندرية مثل الزلازل وانتشار الفوضي والحروب والنزاعات وفى أثناء ذلك فقد قبر الإسكندر الأكبر.

ولفت الدكتور ريحان إلى أن الاعتقادات تتراوح بين أمرين إما أن قبر الإسكندر غرق مع الأجزاء الغارقة من الإسكندرية القديمة أو أنه أسفل الإسكندرية الحديثة، وقد تم إجراء أكثر من حوالى 140 عملية بحث معتمدة عن مقبرة الإسكندر الأكبر واهتم به الكثير من العلماء مثل هاينريش شليمان "مكتشف طرواده القديمة" وعالم الآثار هوارد كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون حتى نابليون بونابرت حاول العثور عليها.

وأضاف "ريحان" يذكر أن هناك رأى فى قمة الأهمية استند إلى أن الإسكندرية قديمًا تكونت من تقاطع شارعين رئيسيين يقسمان المدينة إلى أربعة تقاطعات، تقاطع شارع فؤاد الذى يمثل الشارع الرئيسي في الإسكندرية القديمة وشارع النبي دانيال، وهناك رأى بأن المقبرة توجد اسفل مسجد النبي دانيال ولكنه رأى ضعيف وحسب العادة القديمة التى تقول بأن مؤسس المدينة ذو الطبيعة الإلهية لابد أن يدفن فيها فقبر الإسكندر يوجد في الإسكندرية وغالبًا عند تقاطع شوارعها القديمة وتتوجه أنظار العلماء لمنطقة حدائق الشلالات ومازال البحث جاريًا.