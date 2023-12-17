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الأعلى للثقافة يفتح باب التقدم للبرنامج التدريبى دوائر الإبداع.. اعرف الشروط

12/17/2023 2:25:25 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بالشراكة مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اليونيك، عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي دوائر الإبداع Creative Circles بمحافظة المنيا، وذلك ابتداءً من يوم 15 ديسمبر حتى 31 من الشهر نفسه.

ودوائر الإبداع، هي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الأقاليم من القطاعين الحكومي وغير الحكومى، تعمل الحاضنة على تقديم الدعم التدريبى في مجال الإدارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافى، كما تمنح في مرحلتها الأخيرة الدعم المالى والفني للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط ومحددات معلنة.

المستهدفين، مديرى الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب ممن لا يقل اعمارهم عن 18 عام في (وزارة الثقافة ـ والقطاع المستقل والأهلي والأفراد)

شروط التقدم

ـ أن يكون أحد العاملين بالحقل الثقافي (الحكومي– والقطاع المستقل والأهلي والأفراد)

ـ أن يكون من قاطني محافظة المنيا.

ـألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

ـ أن يكون لدى المتقدم مشروع أو فكرة مبتكرة أو مبادرة يرغب في العمل على تطويرها.

معايير المشروع:
وضوح الفكرة وجديتها، وأن يعكس المشروع احتياجا وجدوى اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية من تنفيذ المشروع، الالتزام التام بحضور التدريب كاملا وعدم التغيب والالتزام بالمواعيد المحددة للتدريب، التدريب مجاني بالكامل، وفى حالة تغيب المتقدم يحظر مشاركته في أي تدريبات لاحقة، واخر موعد للتقديم 31 ديسمبر.







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