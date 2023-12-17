متحف اللوفر فى باريس يرفع ثمن تذكرته للضعف لتعويض ارتفاع النفقات

(MENAFN
- Youm7) ينبغى لعشاق الفن فى باريس، أن يتوقعوا إنفاق المزيد لمشاهدة الموناليزا خلال العام المقبل، لأن متحف اللوفر سوف يطبق زيادة على رسوم الدخول بنسبة 29%، لتصبح سعر التذكرة للزائر 22 يورو بدلاً من 17 يورو، وهى الزيادة الأولى من نوعها منذ عام 2017.
ووفقًا لبيان صادر عن متحف اللوفر، فإن السعر الجديد سيعوض ارتفاع النفقات المتعلقة بالطاقة ويساعد فى تمويل الدخول المجاني للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والطلاب والصحفيين، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.
وفى الوقت نفسه، قال متحف اللوفر: إن سعر الدخول الجديد هو جزء من إصلاح كبير لعملياته التى تركز على إدارة الازدحام السيئ السمعة للسياح في المتحف، مشيرًا إلى أن نسبة
الحضور هذا العام إلى 30 ألف زائر يوميًا، بانخفاض عن ذروة ما قبل الوباء البالغة 45 ألف زائر.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لدورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس، والتي سيتوافد خلالها الملايين من عشاق الرياضة إلى العاصمة الفرنسية، مما يؤدى إلى تضخم التكاليف في جميع أنحاء المدينة، فعلى سبيل المثال، قامت وكالة النقل فى المدينة بمضاعفة سعر تذكرة المترو تقريبًا - إلى 4 يورو "حوالي 4.30 دولار" من 2.10 يورو - طوال مدة الحدث، الذى يبدأ فى 26 يوليو.
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