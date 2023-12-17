متحف اللوفر فى باريس يرفع ثمن تذكرته للضعف لتعويض ارتفاع النفقات

MENAFN - Youm7) ينبغى لعشاق الفن فى باريس، أن يتوقعوا إنفاق المزيد لمشاهدة الموناليزا خلال العام المقبل، لأن متحف اللوفر سوف يطبق زيادة على رسوم الدخول بنسبة 29%، لتصبح سعر التذكرة للزائر 22 يورو بدلاً من 17 يورو، وهى الزيادة الأولى من نوعها منذ عام 2017.







ووفقًا لبيان صادر عن متحف اللوفر، فإن السعر الجديد سيعوض ارتفاع النفقات المتعلقة بالطاقة ويساعد فى تمويل الدخول المجاني للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والطلاب والصحفيين، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.



وفى الوقت نفسه، قال متحف اللوفر: إن سعر الدخول الجديد هو جزء من إصلاح كبير لعملياته التى تركز على إدارة الازدحام السيئ السمعة للسياح في المتحف، مشيرًا إلى أن نسبة

الحضور هذا العام إلى 30 ألف زائر يوميًا، بانخفاض عن ذروة ما قبل الوباء البالغة 45 ألف زائر.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لدورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس، والتي سيتوافد خلالها الملايين من عشاق الرياضة إلى العاصمة الفرنسية، مما يؤدى إلى تضخم التكاليف في جميع أنحاء المدينة، فعلى سبيل المثال، قامت وكالة النقل فى المدينة بمضاعفة سعر تذكرة المترو تقريبًا - إلى 4 يورو "حوالي 4.30 دولار" من 2.10 يورو - طوال مدة الحدث، الذى يبدأ فى 26 يوليو.