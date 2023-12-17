منذ 120 عاما.. الأخوان راين فى أول تجربة طيران استمرت 12 ثانية بارتفاع 120 قدمًا

(MENAFN
- Youm7) بالقرب من كيتي هوك بالولايات المتحدة الأمريكية، قام كل من نورث كارولينا أورفيل وويلبر رايت بأول رحلة ناجحة في التاريخ لطائر ذاتية الدفع وأثقل من الهواء في مثل هذا اليوم 17 ديسمبر من عام 1903.
وقاد أورفيل الطائرة ذات السطحين التي تعمل بالبنزين والمروحة، والتي بقيت عاليًا لمدة 12 ثانية وغطت ارتفاع 120 قدمًا، بنجاح، وفقًا لما ذكره موقع هيستورى.
الأخوان أورفيل وويلبور رايت، الأمريكيان، كانا يعملان فى مجال الميكانيكا وفنيين للدراجات الهوائية، وكان لديهم شغفاً كبيراً بمجال الطيران، وهو ما مكنهم من تحقيق ما تخيلوه من حلم الطيران بجسم ذى أجنحة فيها قوة للرفع مستمدة من محرك، والتى أصبح اسمها فيما بعد "الطائرة".
وبعد نجاح تجربتهما خرجت الصحف الرئيسية فى الولايات المتحدة فى اليوم التالى تزف الخبر للعالم بعد تحقيقهما لحلم راود الإنسان منذ أن فتح عيناه على الطيور والنسور وهى تجوب السماء، واستقبل المخترعان فى فرنسا استقبال الأبطال، وكان أطول طيران حققه أورفيل رايت قد استغرق 75 دقيقة على ارتفاع قارب المائة متر.
وشهد القرن العشرين منذ عام 1903 تقدماً هائلاً فى الطيران على مدى ما يقرب من 100 عام تطورت فيها الطائرات، ودخلت عصر الإنتاج الصناعى وتنوعت أحجامها وأشكالها ومهامها والأعمال المكلفة بإنجازها.
الأخوان أثناء قيادة الطائرة
ولم يحظ الأخوان رايت بتعليم يتخطى المدرسة الثانوية ولكنهما أصبحا منبهرين باحتمالات طيران الإنسان ودرسا كل ما أمكنهما بخصوص الديناميكا الهوائية، وبعد استنتاجهما خطأ جميع الجداول المنشورة عن ضغط الهواء على الأسطح المقوسة، قاما ببناء نفق هوائى خاص بهما فى ورشتهما، حيث جَرَّبا أكثر من 200 نموذج للأجنحة.
وقد ترك الأخوان تجارة الدراجات الخاصة بهما فى عام 1909 وأسسا شركة طيران تَرأّسها ويلبور حتى وفاته..
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