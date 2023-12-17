منذ 120 عاما.. الأخوان راين فى أول تجربة طيران استمرت 12 ثانية بارتفاع 120 قدمًا

MENAFN - Youm7) بالقرب من كيتي هوك بالولايات المتحدة الأمريكية، قام كل من نورث كارولينا أورفيل وويلبر رايت بأول رحلة ناجحة في التاريخ لطائر ذاتية الدفع وأثقل من الهواء في مثل هذا اليوم 17 ديسمبر من عام 1903.وقاد أورفيل الطائرة ذات السطحين التي تعمل بالبنزين والمروحة، والتي بقيت عاليًا لمدة 12 ثانية وغطت ارتفاع 120 قدمًا، بنجاح، وفقًا لما ذكره موقع هيستورى.

الأخوان أورفيل وويلبور رايت، الأمريكيان، كانا يعملان فى مجال الميكانيكا وفنيين للدراجات الهوائية، وكان لديهم شغفاً كبيراً بمجال الطيران، وهو ما مكنهم من تحقيق ما تخيلوه من حلم الطيران بجسم ذى أجنحة فيها قوة للرفع مستمدة من محرك، والتى أصبح اسمها فيما بعد "الطائرة".

وبعد نجاح تجربتهما خرجت الصحف الرئيسية فى الولايات المتحدة فى اليوم التالى تزف الخبر للعالم بعد تحقيقهما لحلم راود الإنسان منذ أن فتح عيناه على الطيور والنسور وهى تجوب السماء، واستقبل المخترعان فى فرنسا استقبال الأبطال، وكان أطول طيران حققه أورفيل رايت قد استغرق 75 دقيقة على ارتفاع قارب المائة متر.

وشهد القرن العشرين منذ عام 1903 تقدماً هائلاً فى الطيران على مدى ما يقرب من 100 عام تطورت فيها الطائرات، ودخلت عصر الإنتاج الصناعى وتنوعت أحجامها وأشكالها ومهامها والأعمال المكلفة بإنجازها.

الأخوان أثناء قيادة الطائرة

ولم يحظ الأخوان رايت بتعليم يتخطى المدرسة الثانوية ولكنهما أصبحا منبهرين باحتمالات طيران الإنسان ودرسا كل ما أمكنهما بخصوص الديناميكا الهوائية، وبعد استنتاجهما خطأ جميع الجداول المنشورة عن ضغط الهواء على الأسطح المقوسة، قاما ببناء نفق هوائى خاص بهما فى ورشتهما، حيث جَرَّبا أكثر من 200 نموذج للأجنحة.

وقد ترك الأخوان تجارة الدراجات الخاصة بهما فى عام 1909 وأسسا شركة طيران تَرأّسها ويلبور حتى وفاته..



