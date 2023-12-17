انطلاق معرض الرباط الدولى للكتاب بدورته الـ29 يوم 9 مايو.. رسميًا

MENAFN - Youm7) تستعد المملكة المغربية، لانطلاق معرض الرباط الدولي للكتاب 2024، فى دورته الـ29، والذى تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في الفترة ما بين 9 حتى 19 مايو 2024.

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد شاركت في الدورة الماضية من معرض الرباط الدولى للكتاب بمجمعوة من الإصدارات المتنوعة، التي لاقت إقبال كبير من قبل القراء خلال فعاليات المعرض، على الجناح المخصص للهيئة لما يضمه من مجموعة من العناوين والإصدارات المهمة لكبار الأدباء والكتاب المصريين والعرب.



وشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة الماضية بمعرض الرباط للكتاب، بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة ومن بينها: "تاريخ الرهاوي المجهول، جماليات الباب العربي، شعائر العرفان، طبقات فحول العشراء، فنون المنون، الحداثة في الفن التشكيلي، طليعة التجديد، حوارات الهوية المصرية، سمير رافع رائد السريالية، بين اللوحة والشاشة، اتجاهات تعليم علم النفس، الانتباه المشترك، الوجود والحرية، تفسير الأحلام، فجر الفلسفة اليونانية، فلسفة التاريخ، وتنوعت الفئات العمرية، المقبلة على جناح الهيئة في معرض الرباض، خاصة وأن الجناح يعرض العديد من إصدارات الأطفال، إلى جانب مؤلفات قيمة لكبار المفكرين والمبدعين.

كما يذكر أن الدورة الماضية من معرض الرباط الدولى للكتاب انطلق يوم 1 يونيو الماضى، وانتهى في 11 من الشهر نفسه، بمشاركة 287 عارضا مباشرا و450 عارضا غير مباشر من 51 دولة.