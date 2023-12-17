انطلاق معرض الرباط الدولى للكتاب بدورته الـ29 يوم 9 مايو.. رسميًا

(MENAFN
- Youm7) تستعد المملكة المغربية، لانطلاق معرض الرباط الدولي للكتاب 2024، فى دورته الـ29، والذى تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في الفترة ما بين 9 حتى 19 مايو 2024.
يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد شاركت في الدورة الماضية من معرض الرباط الدولى للكتاب بمجمعوة من الإصدارات المتنوعة، التي لاقت إقبال كبير من قبل القراء خلال فعاليات المعرض، على الجناح المخصص للهيئة لما يضمه من مجموعة من العناوين والإصدارات المهمة لكبار الأدباء والكتاب المصريين والعرب.
وشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في الدورة الماضية بمعرض الرباط للكتاب، بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة ومن بينها: "تاريخ الرهاوي المجهول، جماليات الباب العربي، شعائر العرفان، طبقات فحول العشراء، فنون المنون، الحداثة في الفن التشكيلي، طليعة التجديد، حوارات الهوية المصرية، سمير رافع رائد السريالية، بين اللوحة والشاشة، اتجاهات تعليم علم النفس، الانتباه المشترك، الوجود والحرية، تفسير الأحلام، فجر الفلسفة اليونانية، فلسفة التاريخ، وتنوعت الفئات العمرية، المقبلة على جناح الهيئة في معرض الرباض، خاصة وأن الجناح يعرض العديد من إصدارات الأطفال، إلى جانب مؤلفات قيمة لكبار المفكرين والمبدعين.
كما يذكر أن الدورة الماضية من معرض الرباط الدولى للكتاب انطلق يوم 1 يونيو الماضى، وانتهى في 11 من الشهر نفسه، بمشاركة 287 عارضا مباشرا و450 عارضا غير مباشر من 51 دولة.
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