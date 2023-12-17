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100 مليون دولار تمويل لأعمال أمن الفضاء وتأمين المدار

12/17/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت شركة True Anomaly جزءًا كبيرًا من التغيير لمواصلة تطوير تقنية أمن الفضاء الخاصة بها، وأعلنت الشركة الناشئة التي يقع مقرها في كولورادو أنها جمعت 100 مليون دولار جولة تمويلية بقيادة شركة Riot Ventures.



وفقا لبيان الشركة عبر البريد الالكتروتى ، سيتم استخدام الأموال "لاستمرار الاستثمار" في الأشخاص والمنتجات والخدمات لمواصلة تطوير عروض تكنولوجيا الفضاء الأمنية الوطنية لشركة True Anomaly عند تقاطع الأجهزة والبرامج والذكاء الاصطناعى، وفقا لتقرير theverge.



وتهدف شركة True Anomaly، ​​التي تأسست عام 2022، إلى المساعدة في جعل الفضاء بيئة أكثر أمانًا واستدامة، وتعمل الشركة على تمكين حكومة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بالإضافة إلى صناعة الفضاء التجارية لقيادة عمليات آمنة ومرنة في المدار لتأمين الحياة على الأرض.



على الرغم من أن الشركة حديثة العهد، إلا أنها حصلت بالفعل على قدر هائل من التمويل من خلال الاستثمارات والعقود، على سبيل المثال أعلن ممثلو True Anomaly في أبريل أنهم جمعوا 30 مليون دولار حتى الآن، بما في ذلك 17 مليون دولار في "السلسلة A" من أموال التمويل .



وفي شهر سبتمبر، كشفت الشركة عن فوزها بعقد بقيمة 17.4 مليون دولار أمريكي لأبحاث ابتكار الأعمال الصغيرة فى الفضاء من الولايات المتحدة.



بموجب هذه الجائزة، ستوفر True Anomaly للقوة الفضائية "مجموعة من تطبيقات الوعي بالمجال الفضائي (SDA) التي ستستفيد من التحليلات القوية والذكاء الاصطناعي القابل للتطوير لدعم التعاون بين الإنسان والآلة لتحسين الكفاءة عبر نطاق واسع من عمليات SDA
وسيتم تقديم ذلك من خلال برنامج Mosaic الخاص بـ True Anomaly - وهو نظام تشغيل متكامل لكل جانب من جوانب الوعي بالمجال الفضائي وأمنه."



وتقوم شركة True Anomaly أيضًا ببناء مركبة فضائية على وجه التحديد، مركبة ذاتية القيادة تسمى Jackal "مصممة لعمليات الالتقاء والقرب الحية والمحاكاة.



ومن المقرر إطلاق أول طائرتين من طراز Jackals إلى مدار الأرض العام المقبل، في مهمة مشاركة الرحلات Transporter-10 التابعة لشركة SpaceX.



وستختبر هذه المهمة الأولية أنظمة التتبع والالتقاء المختلفة الخاصة بـ Jackal، وإذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن أن ترسل True Anomaly في النهاية آلاف الأقمار الصناعية لمساعدة الجيش الأمريكي في مراقبة العديد من الأشياء والأحداث الجارية في المدار.
















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