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تطبيقات Microsoft Office تصل إلى سماعات الرأس Meta Quest VR

12/17/2023 2:25:18 PM
(MENAFN- Youm7) ذكر تقرير انجادجيت أن مستخدمى
Meta Quest سيتكمنون الآن من كتابة التقارير وتحرير جداول البيانات وإنشاء العروض التقديمية إذا كانوا يريدون القيام بأى من هذه المهام على سماعة الرأس VR.



ويفيد Android Central أن دعم مجموعة Microsoft Office الأساسية قد وصل إلى Oculus Quest الأصلي، وMeta Quest 2، وMeta Quest Pro، وأحدث طراز، Meta Quest 3، ويمكن للمستخدمين الآن تنزيل Microsoft Word وExcel وPowerPoint من متجر Meta Quest مجانًا.



وكشفت الشركة لأول مرة أنها ستطلق تجارب تطبيق Microsoft 365 لسماعاتها خلال حدث Connect 2022 ، كما وعدت المستخدمين بالوصول إلى Outlook وTeams وتجربة Windows كجزء من شراكتها مع Microsoft، ليتمكن المستخدمون من استخدام تطبيقات مجموعة Office الأساسية على أجهزتهم.



وسيحتاج المستخدمون إلى الحصول على حساب Microsoft الخاص بهم وتسجيل الدخول إليه وتعد ملفات التطبيق صغيرة جدًا لأنها تعمل على السحابة، لذا فهي سريعة التنزيل ويمكن تشغيلها جنبًا إلى جنب للمهام المتعددة المتوفرة.



وفقًا لموقع The Verge، فإن التطبيقات ليست مُحسّنة تمامًا للواقع الافتراضي، لذلك قد يضطر المستخدمون إلى التعامل مع الرموز الصغيرة والعناصر الأخرى التي لا تعمل بشكل جيد في البيئة، بالإضافة إلى ذلك، ليس من السهل الكتابة على لوحة المفاتيح التي تظهر على شاشة Quest، لذلك قد يضطر المستخدمون إلى ربط ملحقات Bluetooth إذا كانوا بحاجة إلى إنجاز بعض الأعمال الجادة.
















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