تطبيقات Microsoft Office تصل إلى سماعات الرأس Meta Quest VR

(MENAFN
- Youm7) ذكر تقرير انجادجيت أن مستخدمى
Meta Quest سيتكمنون الآن من كتابة التقارير وتحرير جداول البيانات وإنشاء العروض التقديمية إذا كانوا يريدون القيام بأى من هذه المهام على سماعة الرأس VR.
ويفيد Android Central أن دعم مجموعة Microsoft Office الأساسية قد وصل إلى Oculus Quest الأصلي، وMeta Quest 2، وMeta Quest Pro، وأحدث طراز، Meta Quest 3، ويمكن للمستخدمين الآن تنزيل Microsoft Word وExcel وPowerPoint من متجر Meta Quest مجانًا.
وكشفت الشركة لأول مرة أنها ستطلق تجارب تطبيق Microsoft 365 لسماعاتها خلال حدث Connect 2022 ، كما وعدت المستخدمين بالوصول إلى Outlook وTeams وتجربة Windows كجزء من شراكتها مع Microsoft، ليتمكن المستخدمون من استخدام تطبيقات مجموعة Office الأساسية على أجهزتهم.
وسيحتاج المستخدمون إلى الحصول على حساب Microsoft الخاص بهم وتسجيل الدخول إليه وتعد ملفات التطبيق صغيرة جدًا لأنها تعمل على السحابة، لذا فهي سريعة التنزيل ويمكن تشغيلها جنبًا إلى جنب للمهام المتعددة المتوفرة.
وفقًا لموقع The Verge، فإن التطبيقات ليست مُحسّنة تمامًا للواقع الافتراضي، لذلك قد يضطر المستخدمون إلى التعامل مع الرموز الصغيرة والعناصر الأخرى التي لا تعمل بشكل جيد في البيئة، بالإضافة إلى ذلك، ليس من السهل الكتابة على لوحة المفاتيح التي تظهر على شاشة Quest، لذلك قد يضطر المستخدمون إلى ربط ملحقات Bluetooth إذا كانوا بحاجة إلى إنجاز بعض الأعمال الجادة.
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