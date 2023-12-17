تحذير لمستخدمى أبل.. هذه المنتجات معرضة للخطر وتحتاج لتحديث عاجل

MENAFN - Youm7) تم إصدار تنبيه أمني من قبل (فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي) فيما يتعلق بنقاط الضعف المتعددة التي تؤثر على منتجات آبل المختلفة، ووفقًا للتحذير، فإن هذه الثغرات الأمنية، إذا تم استغلالها، قد تسمح للمهاجمين بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة، والسيطرة على أجهزتك، وحتى شن هجمات رفض الخدمة (DoS).وتم وضع علامة "مرتفع" على تصنيف خطورة المنظمة الحكومية، مما يشير إلى الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلات على الفور. ما هي المخاطر

وفقًا لـ CERT-In Advisory، فإن منتجات آبل بدءًا من أجهزة آيفون وآيباد إلى أجهزة ماك وApple Watches معرضة للعديد من العيوب الأمنية.

إذا لم يتم إصلاحها، يمكن للمهاجمين استغلال نقاط الضعف هذه "للوصول إلى المعلومات الحساسة، وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، وتجاوز القيود الأمنية، والتسبب في شروط رفض الخدمة (DoS)، وتجاوز المصادقة، والحصول على امتيازات مرتفعة وتنفيذ هجمات انتحال على النظام المستهدف، حسبما نقلت India Today.

بكلمات أبسط، إذا لم يتم الاعتناء بالثغرات الأمنية التي تم الإبلاغ عنها، فقد يسمح ذلك للمتسللين باستغلال منتجات آبل ومنحهم فائضًا من أجل:سرقة المعلومات الحساسة: يمكن للمتسللين الوصول إلى بياناتك الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور وجهات الاتصال والصور وحتى المعلومات المالية.السيطرة على أجهزتك: يمكن للجهات الخبيثة اختطاف جهازك وتثبيت البرامج الضارة واستخدامه لأغراضهم الخاصة.تعطيل الخدمات: قد تؤدي هجمات DoS إلى إرهاق جهازك بحركة المرور، مما يجعله غير قابل للاستخدام.تجاوز القيود الأمنية: يمكن للمهاجمين تجاوز الإجراءات الأمنية والحصول على وصول غير مصرح به إلى نظامك.الحصول على امتيازات مرتفعة: يمكن للمتسللين تصعيد مستوى وصولهم والتحكم الكامل في جهازك. برامج أبل المتضررة

تؤثر الثغرات الأمنية على مجموعة واسعة من برامج Apple، بما في ذلك:

iOS: الإصدارات السابقة لـ 17.2 و16.7.3 iPadOS: الإصدارات السابقة لـ 17.2 و16.7.3 macOS: إصدارات Sonoma قبل 14.2، وإصدارات Ventura قبل 13.6.3، وإصدارات Monterey قبل 12.7.2 tvOS: الإصدارات السابقة لـ 17.2 watchOS: الإصدارات السابقة للإصدار 10.2 Safari: الإصدارات السابقة لـ 17.2 إجراءات السلامة

لحماية أجهزتك، يطلب CERT-In من المستخدمين اتخاذ إجراء فوري، بما في ذلك تحديث البرامج.



فيما يلي بعض الإجراءات الأمنية العاجلة التي اقترحها CERT-Inقم بتحديث برنامجك على الفور: أصدرت آبل تصحيحات أمنية لمعالجة نقاط الضعف هذه.قم بتحديث جميع أجهزة آبل الخاصة بك (iPhone وiPad وMac وApple Watch) إلى أحدث الإصدارات المتوفرة.إعطاء الأولوية للثغرات الأمنية الحرجة: انتبه بشكل خاص إلى تحديث إصدارات iOS وiPadOS، حيث يتم استغلال CVE-2023-42916 وCVE-2023-42917 بشكل نشط.تمكين التحديثات التلقائية: قم بتشغيل التحديثات التلقائية على أجهزتك لضمان حصولك على تصحيحات الأمان المستقبلية بمجرد توفرها.كن حذرا مع الروابط والمرفقات.تجنب النقر على الروابط المشبوهة أو فتح المرفقات غير المعروفة، حيث يمكن استخدامها لاستغلال نقاط الضعف هذه.استخدم كلمات مرور قوية وتمكين المصادقة الثنائية:استخدم كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حسابات آبل الخاصة بك وقم بتمكين المصادقة الثنائية لمزيد من الأمان.