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كيف تشاهد مباريات الأهلى بكأس العالم للأندية؟ 3 قنوات يمكنك تجربتها

12/17/2023 2:25:16 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقي غدًا الإثنين النادي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي فى التاسعة مساء بتوقيت السعودية - الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة SSC HD Sports ، حيث تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، وفيما يلي نعرض أبرز القنوات التى يمكن الوصول من خلالها كما يلى:
قناة Football HD

تردد قناة Football HD القمر الصناعى الإماراتي "الياه سات" - "Yahsat " على
52.5 شرقاً.

التردد: 11785. معدل الترميز 27500. الاستقطاب: H ( أفقي)
قناة Varzesh HD

وهي متاحة عبر القمر الصناعي الإيرانى "Intelsat 902" على 62 شرق

التردد: 11555 الاستقطاب: رأسي V معدل ترميز 30000
وعل قمر Arabsat 2C/2D/3A على "26 شرق التردد: 11881 الاستقطاب: أفقي H معدل ترميز 27500
قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe Star 1

التردد: 11135 الاستقطاب: أفقي H الترميز: 27500





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