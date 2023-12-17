كيف تشاهد مباريات الأهلى بكأس العالم للأندية؟ 3 قنوات يمكنك تجربتها

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- Youm7) يلتقي غدًا الإثنين النادي الأهلي مع فلومينينسي البرازيلي فى التاسعة مساء بتوقيت السعودية - الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة SSC HD Sports ، حيث تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، وفيما يلي نعرض أبرز القنوات التى يمكن الوصول من خلالها كما يلى:
قناة Football HD
تردد قناة Football HD القمر الصناعى الإماراتي "الياه سات" - "Yahsat " على
52.5 شرقاً.
التردد: 11785. معدل الترميز 27500. الاستقطاب: H ( أفقي)
قناة Varzesh HD
وهي متاحة عبر القمر الصناعي الإيرانى "Intelsat 902" على 62 شرق
التردد: 11555 الاستقطاب: رأسي V معدل ترميز 30000
وعل قمر Arabsat 2C/2D/3A على "26 شرق التردد: 11881 الاستقطاب: أفقي H معدل ترميز 27500
قناة CBC Sport HD
قمر صناعي: Europe Star 1
التردد: 11135 الاستقطاب: أفقي H الترميز: 27500
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